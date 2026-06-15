प्लास्टिक को कहें अलविदा! ऑफिस और बच्चों के लिए 8 बेस्ट स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स

ऑफिस हो या बच्चों का स्कूल लंच बॉक्स, अगर आज भी प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सचेत हो जाएं! घर बैठे ऑर्डर करें स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के 8 सुरक्षित विकल्प।

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ऑफिस, बच्चों का स्कूल या ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाएं! अक्सर हम सभी सुबह के समय जल्दबाजी में गर्म खाना लंच बॉक्स में पैक कर देते हैं! अगर आप प्लास्टिक लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, तो खाने में टॉक्सिंस रिलीज होता है, जिससे खाने का स्वाद और फ्लेवर दोनों बिगड़ जाता है। साथ ही खाना अनहेल्दी हो जाता है। ऐसे परेशानी से बचना चाहते हैं, तो इसमें एक अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स आपकी मदद कर सकता है।

आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए आज हम लेकर आए हैं, स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स के 8 टॉप रेटेड विकल्प, जो खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के इन सभी लंच बॉक्स पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें!

अगर घर में बच्चे हैं, तो उनके लिए ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स परफेक्ट रहेगा। बच्चों को ये लंच बॉक्स आकर्षक लग सकता है, जिससे वो खाने में भी अधिक रुचि दिखाएंगे। BPA फ्री बेटों बॉक्स में ट्रे भी आएगा। इसमें तीन अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं, जिनमें आप अपने अनुसार अलग अलग वैरायटी का खाना पैक कर सकते हैं। खासकर गर्मी में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान इनमें खाना पूरी तरह फ्रेश रहता है। इस सुरक्षित विकल्प पर इस समय 67% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये मौका हाथ सेन जाने दें।

CELLO के इस स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स में 3 अलग अलग कपैसिटी के कंटेनर आएंगे। साथ में एक इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। ये कंटेनर्स BPA फ्री स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बने हैं, जो खाने में टॉक्सिन रिलीज नहीं करते। इसमें 300ml के 2 गोल डब्बे और 500ml का ओवल डब्बा आएगा। एयरटाइट ढक्कन इन्हें लीक प्रूफ बनाते हैं, आप इनमें लिक्विड फूड भी कैरी कर सकते हैं।

Milton का ये लंच बॉक्स ऑफिस के लिए बेस्ट विकल्प है। इस बैग को ट्रैवलिंग के दौरान भी कैरी कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कैपेसिटी के 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर आएंगे, साथ में एक टंबलर और फ्लोरल इंसुलेटेड बैग भी मिल जाएगा। इनका टॉक्सिन फ्री मैटेरियल इन्हें एक सुरक्षित लंच बॉक्स बनाता है, जिसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश और हेल्दी रहता है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 38% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें। एक बार इस तरह के लंच बॉक्स खरीद लिए, तो लंबे समय तक बेफिक्र हो जाओगे!

Borosil carrymore स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स माइक्रोवेव सेफ विकल्प है। स्टेनलेस स्टील कंटेनर बॉक्स ऑफिस में नियमित इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा। ये 3 कंटेनर्स का सेट है, इसमें 2 गोल और एक ओवल डब्बा आएगा। इन्हें BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो टॉक्सिन फ्री हैं। इनमें गर्म खाना भी पैक के सकती हैं। साथ ही इस पर 1 साल की वारंटी भी उपलब्ध है।

Milton के इस लंच बॉक्स में 3 स्टेनलेस स्टील कंटेनर आएंगे। रोजाना ऑफिस लंच के लिए ये पर्याप्त रहेगा। इसके साथ में एक इंसुलेटेड बैग भी आएगा, इस प्रकार इन्हें कैरी करना और आसान हो जाता है। इनके डब्बे टॉक्सिन फ्री हैं, इस तरह इनमें ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान भी आपका खाना पूरी तरह फ्रेश रहता है। अगर आप भी लंबे समय से लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Ganesh का ये स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स ऑफिस से लेकर बच्चों के स्कूल लंच के लिए बेस्ट विकल्प है। अगर आप साधारण खाना कैरी करते हैं और खाने को सुरक्षित और स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस लंच बॉक्स को आज ही ऑर्डर करें। इसे बेहतर क्वालिटी के फूड ग्रेड मैटिरियल से तैयार किया गया है, जिनमें खाना फ्रेश और फ्लेवरफुल रहता है। खासकर गर्मी के मौसम में अपने प्लास्टिक लंच बॉक्स को आज ही इस तरह के स्टेनलेस लंच बॉक्स से बदलने पर विचार करें। इस समय ये 40% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।

Warmeo micromate का स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये लंच बॉक्स आपके बहुत काम आएगा। इसमें एक बड़ा कंटेनर साथ में एक छोटा डब्बा मिल जाएगा। ये लीक प्रूफ है, इसलिए लिक्विड सब्जी और दाल आदि जैसी चीज कैरी करने पर वे बाहर नहीं आते। ऑफिस से लेकर बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ट्रैवलिंग के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे 100% सुरक्षित मटेरियल से तैयार किया गया है, जो नॉन टॉक्सिक है और खाने पीने की चीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

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