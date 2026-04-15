Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एल्युमिनियम फॉयल में गर्म रोटी गीली होने से बचाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक, कैसे पहचानें उल्टा-सीधा ?

Apr 15, 2026 01:16 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हर घर में खाना रखने के लिए किया जाता है। इसमें गर्म रोटी रखने पर अक्सर वह गीली हो जाती हैं ऐसे में यहां बताई ट्रिक आपके काम आ सकती है। इसी के साथ यहां जानिए फॉयल का उल्टा-सीधा कैसे पहचानें।

एल्युमिनियम फॉयल में गर्म रोटी गीली होने से बचाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक, कैसे पहचानें उल्टा-सीधा ?

भारतीय किचन में फॉयल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य तौर से फॉयल का यूज खाना पैक करने और पकाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसे कुछ क्लीनिंग हैक्स में भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल सालों से कर रहे हैं लेकिन जब बात उल्टा-सीधा फॉयल पहचानने की आती हैं तो अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते है। वहीं जब इसमें गर्म रोटियों को पैक किया जाता है तो अक्सर रोटिया गीली हो जाती हैं, ऐसा तब होता है जब गर्म रोटी को फॉयल में पैक कर दिया जाता है। दरअसल, गर्म रोटियो को पैक करने पर भाप बन जाती है जो बाद में पानी में बदलकर रोटियों को गीला कर सकती है। इस समस्या से बचने के लिए आप एक ट्रिक को अपना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बिना धोए गंदे कारपेट की घर पर ही करें सफाई, कालीन चमकाने के लिए देखिए 3 हैक्स

रोटी को गीला होने से बचाने के लिए कैसे करें पैक

गरमागरम रोटियों या पराठों को सीधे फॉयल में लपेटने से भाप अंदर ही फंस जाती है जिससे नीचे की रोटियां गीली और चिपचिपी हो जाती हैं। रोटियों को गीला होने से बचाने के लिए उन्हें सबसे पहले सूती कपड़े में लपेटें फिर उस कपड़े को एल्युमीनियम फॉयल में लपेटें। कपड़ा शुरुआती भाप को सोख लेता है और फॉयल उन्हें घंटों तक गर्म रखने में मदद करता है। इसके अलावा रोटी को बनाने के बाद हल्का ठंडा कर लें, फिर उन्हें फॉइल पेपर में रखने से पहले टिशू पेपर में रख लें। एक बार टिशू में अच्छी तरह लपेटने के बद फॉइल में लपेट दें।

कैसे पहचानें एल्युमिनियम फॉयल उल्टा-सीधा?

बहुत लोग एल्युमिनियम फॉयल के ज्यादा चमकते हिस्से को उलटा मानते हैं और हल्के शाइनी हिस्से को सीधा। आमतौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं।एल्युमिनियम फॉयल के बनावट प्रोसेस की वजह से इसका एक तरफ चमकदार, दूसरी तरफ हल्का होता है।

ये भी पढ़ें:वॉश बेसिन पर लगे जिद्दी दाग भी हो जाएंगे गायब, सफाई के लिए अपनाएं ये हैक्स

कई हैक्स में काम आता है एल्युमिनियम फॉयल

एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल क्लीनिंग में किया जाता है। गंदे-चिकने कांच के बर्तन या लोहे के जले हुए पैन से खाने के दाग साफ करने के लिए आप फॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किए हुए साफ फॉयल के एक टुकड़े को गोल करके इस्तेमाल करें। ये स्टील वूल की तुलना में कम खुरदुरा होता है, लेकिन असरदार होता है। इसके अलावा चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कटोरे में फॉयल बिछाएं और उसमें गर्म पानी और बेकिंग सोडा डालें। अब अपनी काली चांदी को उसमें भिगो दें। कुछ देर बाद पाएंगे की चांदी के बर्तन या जूलरी साफ हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:किचन साफ करेगा घर में बना क्लीनर, जानिए सफाई के लिए क्या चाहिए
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।