पकोड़े टिशू पर रखने के तरीके को शेफ ने बताया गलत, सीखें ऑयल फ्री बनाने की टिप्स

पकोड़े अगर सही तरह से नहीं बनाए जाएं तो वह ऑयली और कई बार गीले भी हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आपको शेफ की बताई टिप्स को अपनाना चाहिए।

बारिश के मौसम में पकोड़े ज्यादातर घरों में बनाए जाते हैं। अलग-अलग सब्जियों से बनने वाले पकोड़ों का स्वाद चाय के साथ बेहतरीन लगता है। पकोड़े बनाने का तरीका कुछ लोगों का अलग जरूर हो सकता है लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट सभी के सेम ही रहते हैं। बेसन के घोल में कुछ मसालों के साथ सब्जियों को लपेट के तेल में फ्राई करके पकोड़े बनाए जाते हैं। कुछ लोग पकोड़े क्रिस्पी बनाने के लिए घोल में चावल का आटा मिलाते हैं तो वहीं सॉफ्टनेस के लिए इसमें बेकिंग सोड़ा डालते हैं। गरमा गरम कुरकुरे पकोड़ों का स्वाद तब बिगड़ जाता है जब इनमें तेल भर जाए या फिर ये गीले हो जाएं। ऐसा होने के पीछें कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके द्वारा बनाएं पकोड़े भी गीले या तेल भरे बनते हैं तो आपको शेप की बताई टिप्स को अपनाना चाहिए। ये टिप्स आपके बहुत काम आ सकती हैं।

क्या कहते हैं शेफ शेफ कहते हैं कि बहुत से लोग पकोड़ों में तेल भर ने की वजह बेसन को मानते हैं। लोगों को लगता है कि बेसन ज्यादा तेल पीता है। लेकिन असल में गलती बेसन की नहीं तापमान की है। जब तेल का तापमान 170 डिग्री पहुंच जाता है तो अंदर का तापमान स्टीम बन जाता है। ये आउटवर्ड एक वेपर प्रेशर बनता है जो तेल को अंदर आने से रोकता है। लेकिन अगर कढ़ाई में तेल बहुत ज्यादा भर दो तो तापमान गिर जाता है। इसमें स्टीम कम बनती है और प्रेशर कम होता है जिससे तेल भरने का चांस बढ़ जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा तेल होगा तो पकोड़े जल्दी सिक जाएंगे और एक बार में कई सारे बनकर तैयार होंगें। लेकिन ये एक मिस्टेक है। इसलिए कोशिश करें कि आप कढ़ाई को तेल से बहुत ज्यादा ना भरें, जितने में सारे पकोड़े बन जाएं बस उतना ही तेल गर्म करें।