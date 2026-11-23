सर्दियों में मक्के की रोटी खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन इसे बनाते समय अक्सर रोटी टूटने या सही आकार न बनने की परेशानी होती है। ऐसे में मक्के की रोटी बनाने का यहां आसान हैक जानिए।

सर्दियों के मौसम में गरमागरम मक्के की रोटी और उसके साथ सरसों का साग मिल जाए, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है। मक्के की रोटी पंजाब और उत्तर भारत के ट्रेडिशनल खानपान का एक खास हिस्सा है। इसका देसी स्वाद और खुशबू हर किसी को पसंद आती है। हालांकि, इसे बनाते समय कई लोगों को परेशानी होती है। कभी रोटी गोल नहीं बन पाती, तो कभी बेलते या तवे पर डालते समय टूटने लगती है। ऐसे में मक्के की रोटी बनाने का एक आसान तरीका आपकी रसोई के काम को थोड़ा आसान बना सकता है। इस तरीके से आप घर पर टेस्टी और अच्छी मक्के की रोटी तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं होती। आप घर में मौजूद सामान्य चीजों से ही ट्रेडिशनल स्वाद वाली रोटी बनाई जा सकती है। अगर आप भी सर्दियों में मक्के की रोटी का मजा लेना चाहते हैं, तो यहां बताए आसान तरीके से मक्के की रोटी बनाकर तैयार करें। यहां मक्के की रोटी बनाने के लिए शेफ पंकज भदौरिया द्वारा शेयर किए हैक्स बता रहे हैं। जानिए-

शेफ पंक भदौरिया की टिप्स 1)आटा गूंथने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करें।

2) रोटी बनाने से ठीक पहले आटा गूंथें। आटे को बिल्कुल भी आराम न दें। यानी गूंथने के बाद उसे छोड़ें नहीं।

3) रोटी बनाने के लिए प्लास्टिक शीट या बटर पेपर (जिस पर थोड़ा तेल या मक्खन लगा हो) का इस्तेमाल करें। इसे बेलन से न बेलें। गीले हाथों से थपथपाकर इसे आकार दें और उसी पेपर की मदद से तवे पर पलट दें।

रोटी बनाने के लिए काम आने वाले हैक्स 1) आटा गूंथने के लिए लें गर्म पानी मक्के का आटा गेहूं के आटे की तरह लचीला नहीं होता। इसलिए इसे गूंथने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे आटा अच्छी तरह बंधता है और रोटी बनाते समय टूटने का चांस कम होता है।

2) आटे में मिलाएं थोड़ा गेहूं का आटा अगर मक्के की रोटी बार-बार टूटती है, तो उसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिला सकते हैं। इससे आटे को बांधने में मदद मिलती है और रोटी बनाना आसान हो जाता है।

3) आटे में मिलाएं थोड़ा घी मक्के के आटे में एक छोटा चम्मच घी मिलाने से रोटी की बनावट बेहतर होती है। इससे रोटी ज्यादा टेस्टी और नरम बन सकती है।

4) आटे को ज्यादा देर तक न रखें मक्के का आटा गूंथने के बाद ज्यादा देर तक खुला न छोड़ें। बेहतर है कि आटा गूंथने के तुरंत बाद रोटियां बना लें। इससे आटा सूखने से बचता है।

5) प्लास्टिक शीट की लें मदद अगर हाथों से रोटी बनाना मुश्किल लगता है, तो दो प्लास्टिक शीट या बटर पेपर के बीच आटे की लोई रखें। अब हथेलियों से हल्के-हल्के दबाकर गोल रोटी तैयार करें। इससे रोटी आसानी से बन जाती है।

6) तवे का तापमान रखें सही मक्के की रोटी सेंकने के लिए तवा न बहुत ठंडा होना चाहिए और न बहुत ज्यादा गर्म। मध्यम आंच पर रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें। इससे रोटी अंदर तक पकती है और जलती भी नहीं है।