त्यौहारों पर रसोई में नहीं बीतेगा सारा समय, यहां देखें मिनटों में पकवान बनाने की 5 टिप्स

Cooking Hacks: त्यौहारों पर महिलाओं का सारा-सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है। ऐसे में अगर आप पहले से ही कुछ छोटी-छोटी चीजें प्लान कर लेंगी, तो काम काफी आसान हो जाएगा।

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 01:58 PM
त्यौहारों पर मजा तो खूब आता है लेकिन गृहणियों की हालत खराब हो जाती है। रसोई का इतना काम और फिर ढेर सारे पकवान भी बनाने होते हैं। कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है, जिन्हें खाने में कुछ ना कुछ सर्व करना पड़ता है। कई बार तो महिलाओं का सारा-सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है। ऐसे में सिर्फ हल यही है कि काम की स्मार्ट प्लानिंग की जाए। अगर आप पहले से ही कुछ छोटी-छोटी चीजें प्लान कर लेंगी, तो काम काफी आसान हो जाएगा। यहां हम आपके लिए कुछ बड़ी इफेक्टिव टिप्स ले कर आए हैं, जिससे आप कम समय में त्यौहारों के पकवानों की तैयारियां कर सकती हैं। बिना रसोई में अपना पूरा दिन गुजारे।

झटपट बनेंगे सब पकवान

1 त्याेहार के दिन पूरा वक्त रसोई में बिताने से बेहतर है कि आप झटपट और आसान तरीकों से तरह-तरह की चीजें बनाना सीख लें। कम समय में खीर बनाने के लिए बाजार से रेडीमेड खीर मिक्स खरीदें। दूध उबालें, उसमें खीर मिक्स और बारीक कटा मेवा डालें। दूध को गाढ़ा करें और खीर तैयार है।

2 श्रीखंड बनाने के लिए आम का गूदा निकालें। ग्राइंडर में गूदा, पानी निकाला दही, चीनी, इलाचयी पाउडर और केसर डालकर सभी सामग्री को मिलाएं। एक बर्तन में निकालें, कटे हुए आम से गार्निश करें। फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें।

3 आलू को उबालकर मैश करें। उसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं। मिश्रण से छोटे-छोटे गोले काटें और उसे कटलेट का आकार दें। कटलेट पर दोनों ओर तेल लगाएं। माइक्रोवेव में चार-पांच मिनट तक कटलेट को दोनों ओर से पकाएं और सर्व करें।

4 कंडेस्ड मिल्क में रसगुल्ले दो घंटे के लिए डुबोकर छोड़ें। रसगुल्ले को दूध से निकालें और इस दूध को गाढ़ा होने तक उबालें। इलायची और केसर डालें और दू को ठंडा करें। रसगुल्ले के ऊपर यह दूध डालें। इंस्टेट रसमलाई सर्व करें।

5 उबले आलू का छिलका छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को बारीक काटकर रख लें। जब मेहमान घर आएं तो पापड़ को माइक्रोवेव में क्रिस्पी होने तक पकाएं। उस पर सभी सामग्री डालें। नमक, चाट मसाला और नीबू का रस ऊपर से डालें और सर्व करें।

