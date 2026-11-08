FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया मिठाई की मिलावट चेक करने का सिंपल टेस्ट, हाथों में रगड़कर…
त्योहार के टाइम मार्केट में मिलावटी खोवा और मिठाईयों की बड़ी खेप आ जाती है। ऐसे में मिलावट से सावधान रहने के लिए तुकाराम मुंडे ने कुछ सिंपल टिप्स दिए हैं। जैसे हाथों पर रगड़कर मिठाईयों के ऊपर लगी हुई सिल्वर वर्क को चेक करें।
त्योहार और मिठाई तो साथ में कनेक्ट हैं। अब दिवाली है तो मुंह तो मीठा होगा ही और लोग लड्डू, पेड़ा, काजू कतली, बर्फी,गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई और ढेर सारी वैराइटी की मिठाईयों को खरीदते हैं। लेकिन किसी भी दुकान से मिठाई खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। त्योहार का सीजन आते ही मार्केट में सप्लाई पूरा करने के लिए दुकानदार मिलावटी खोवा और मिठाईयां बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इन मिठाईयों में खराब क्वालिटी की चीनी इस्तेमाल की जाती है। वहीं नकली सिल्वर वर्क और हार्मफुल फूड कलर के इस्तेमाल से मिठाईयों को चमकदार और सुंदर बनाया जाता है। इन मिलावटी चीजों से सेहत को नुकसान होता है।
महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने लोगों को दिवाली के मौके पर खानपान की चीजों को खरीदते समय सावधानी रखने की सलाह दी। खाने-पीने की चीजों में होने वाली मिलावट को लेकर सख्त तुकाराम ने मिठाई खरीदते समय ऊपर लगे सिल्वर वर्क को लेकर सावधानी बरतने के लिए बोला और कहा कि असली और नकली सिल्वर वर्क की पहचान जरूर कर लें। भले ही ये मिठाईयों को सुंदर बनाएं लेकिन नकली सिल्वर वर्क शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।
तुकाराम मुंडे ने असली सिल्वर वर्क पहचानने के टिप्स भी दिए
दिवाली की मिठाईयों को शॉपिंग करते वक्त नकली मिठाईयों से सावधान रहे। इन दिनों काजू कतली, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी की डिमांड ज्यादा रहती है। और एडल्डरनेशन से बचने के लिए वार्निंग दी गई है। साथ ही सिल्वर वर्क पहचानने का तरीका भी बताया।
उन्होंने बताया कि सिल्वर वर्क को हाथ पर लेकर रगड़ें। ऐसा करने असली सिल्वर वर्क बहुत ही आसानी से स्किन पर घुल जाता है जबकि अगर मिलावट वाला एल्यूमिनियम फॉइल वाली शीट है क्योंकि जिसमे मिलावट होती है उस सिल्वर वर्क को अगर हाथ पर रगड़ा जाए तो वो स्किन से अलग हो जाती है। हालांकि ये एक तरीका पूरी तरह से सिल्वर वर्क की मिलावट को पता करने के लिए काफी नहीं है, इसके लिए अलग से लैब टेस्ट करवाने होते हैं।
आर्टीफिशियल कलर पहचानें
इसके साथ ही एफडीए ने आर्टीफिशियल कलर पहचानने की भी सलाह दी। जिस मिठाई का कलर ज्यादा चमकदार और रंगीन दिख रहा है उससे संभल कर रहें। इन मिठाईयों में बहुत ज्यादा मात्रा में कलर का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही मिठाईयां जो बगैर लेबल के हैं, एक्सपायर्ड है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर की दिख रही है तो इसमे हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं। मिठाईयों में नेचुरल फूड कलर वो भी लिमिटेड मात्रा में ही इस्तेमाल करने की परमिशन है।
मिठाईयां खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान
अगर आप मार्केट से मिठाई खरीद रही हैं तो कुछ और बातों का ध्यान रखें। जैसे-
- जिन मिठाईयों पर एक्सपायरी और मैनुफैक्चरिंग डेट ना लिखी हो, उसे खरीदने से बचें।
- इसके साथ ही अगर मिठाईयों की महक में कुछ फर्क लग रहा है तो भी सोच-समझकर खरीदें।
- मिठाईयों को खरीदने से पहले उनके टेक्सचर और हल्की टेस्टिंग करें। अगर थोड़ा भी अंतर दिखे तो फौरन खरीदने से बचें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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