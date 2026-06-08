किचन हैक्स: लंबे समय तक ग्रॉसरी को रखना है फ्रेश तो खरीदें BPA-फ्री जार/कंटेनर्स
Amazon पर किचन स्टोरेज बॉक्स की अलग-अलग वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या ग्रॉसरी आइटम्स का स्वाद और फ्लेवर जल्दी खराब हो जाता है? तो इसमें स्टोरेज कंटेनर्स की गलती हो सकती है। आपको क्या लगता है केवल खाना सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए, जी नहीं खान के साथ ही इसके स्टोरेज कंटेनर्स भी सुरक्षित होने चाहिए। इसलिए आज हम लाएं हैं, BPA फ्री किचन स्टोरेज कंटेनर्स के 8 बेहतरीन विकल्प, वो भी किफायती दाम पर!
Amazon पर किचन स्टोरेज बॉक्स की अलग-अलग वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, BPA फ्री किचन कंटेनर्स के सुरक्षित विकल्प।
क्यों इस्तेमाल करने चाहिए BPA फ्री कंटेनर्स:
BPA फ्री कंटेनर्स सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज के जमाने में तरह तरह के एस्थेटिक और पिंटरेस्ट वाले डब्बे मिल रहे हैं, मगर असल में वो बेहद हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए BPA फ्री सुरक्षित कंटेनर्स का इस्तेमाल करने के सलाह दी जाती है। ये सभी कंटेनर्स खाने पीने की चीजों में किसी तरह का टॉक्सिक केमिकल रिलीज नहीं करते, साथ ही खाने का असल स्वाद और फ्लेवर बरकरार रखते हैं।
BPA फ्री कंटेनर्स चाहे प्लास्टिक का हो, स्टील हो या फिर शीशे का, ये सभी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लंबे इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होते। साथ ही आजकल मॉडर्न BPA फ्री प्रोडक्ट्स सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, इनका मटेरियल बाद में रीसायकल हो सकता है। अगर आप BPA फ्री कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी सेहत के साथ-साथ वातावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं।
यहां खरीदें BPA फ्री किचन स्टोरेज जार और कंटेनर्स के 8 बेहतरीन विकल्प:
RABBY ब्रांड का ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज है। इनमें अलग-अलग कैपेसिटी के डब्बे अलग-अलग क्वांटिटी में आएंगे, जिनमें ग्रॉसरी के सभी आइटम आराम से स्टोर कर सकती हैं। इनमें छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के डब्बे आएंगे, खासकर तरह तरह के मसालों को स्टोर करने के लिए छोटे डब्बे मिल जाएंगे। इन्हें BPA फ्री मेटेरियल से तैयार किया गया है, यानी आप इनमें खाने पीने की चीजें बेझिझक स्टोर कर सकती हैं।
Specifications
1200ml के एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स को प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है। ये BPA फ्री प्रोडक्ट है, यानी इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। खास कर ये खाने में किसी प्रकार का टॉक्सिन रिलीज नहीं करते, जिससे सभी ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक ताजा और स्वस्थ रहते हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 35% के ऑफ पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
Specifications
NAYASA FUSION 1000ML का BPA फ्री एयर टाइट स्टोरेज जार कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देंगे। अगर आप आजतक लो क्वालिटी स्टोरेज कंटेनर्स इस्तेमाल करते आए हैं, तो उनमें खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर ग्रॉसरी को लंबा चलाना है, तो BPA फ्री कंटेनर्स ऑर्डर करें। ये एयर टाइट डब्बे हैं, जिसमें चीजें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं।
Specifications
HAZEL का स्टेनलेस स्टील किचन कंटेनर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप प्लास्टिक के डब्बे इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तो इस तरह के स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी चीज ढूंढने के लिए हर कंटेनर का ढक्कन खोलकर देखना न पड़े। ये पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित विकल्प है, इनमें खाने-पीने की चीजें लंबे समय तक ताजा रहती हैं।
Specifications
VOLTURI ब्रांड के इन एयर टाइट ट्रांसपेरेंट स्टोरेज जार कंटेनर्स मंथली ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए अच्छा आइटम है। खासकर अगर आप अकेले रहते हैं या घर पर 2 से 3 लोग ही रहते हैं, तो ये विकल्प अच्छा देगा। इस कंटेनर सेट को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें स्नैक्स के साथ ही दाल, चना, सूजी, बेसन आदि कुछ भी स्टोर कर सकती हैं। अगर आपके किचन में भी खाने पीने की चीजें बिखरी रहती हैं, तो ये डब्बे उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेगा।
Specifications
CELLO के इस किचन स्टोरेज जार कंटेनर में अलग-अलग कैपेसिटी के डब्बे आएंगे, जिन्हे आप मंथली ग्रोसरी आराम से रख सकती हैं। इसमें मसालों के लिए भी छोटे डब्बे दिए गए हैं, जो उनका फ्लेवर और स्वाद बरकरार रखते हैं। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री है। इसमें एयर टाइट ढक्कन मिल जाता है, जिससे अंदर रखी चीजों में हवा नहीं लगती। इसे काफी लोगों ने आर्डर किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। इस समय 57% के ऑफ पर आधे दाम पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Specifications
GOLWNY के ये एयर टाइट डब्बे मंथली ग्रॉसरी स्टोरेज में आपकी मदद करेंगे। इन ट्रांसपेरेंट जार में एयर टाइट ढक्कन मिल जाएगा, इनमें सुरक्षित रूप से खाने पीने की चीजें स्टोर कर सकती हैं। BPA फ्री है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये खाने पीने की चीजों में टॉक्सिन रिलीज नहीं करता और उनका स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रखता है। सभी चीजें इसमें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Specifications
ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के डब्बों की तलाश में हैं, तो इन्हे ट्राई करें। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री और प्रीमियम क्वालिटी मेटेरियल से तैयार किए गए हैं। इन्हें एक मौका जरूर दें! ये आइटम मसाला, चाय, कॉफी, चीनी, दाल, चावल, पास्ता आदि रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये ट्रांसपेयर है, इस प्रकार चीजें ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी।
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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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