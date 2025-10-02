दशहरा के दिन जलेबी क्यों खाई जाती है? जानें भगवान श्रीराम से जुड़ी दिलचस्प कहानी

दशहरा से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प परंपरा है, जलेबी खाने की। लोग मेले में जाएं या ना जाएं, लेकिन दशहरा के दिन दूध जलेबी जरूर खाते हैं। क्या आप जानते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं-

पूरे देशभर में दशहरा यानी विजयादशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्रीराम ने अभिमानी रावण का वध किया था। तभी से रावण दहन की परंपरा चलती आ रही है, जिसमें रावण, कुंभकरण और मेघनाद के बड़े-बड़े पुतलों में आग लगाई जाती है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हालांकि दशहरा से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प परंपरा है, जलेबी खाने की। लोग मेले में जाएं या ना जाएं, लेकिन दशहरा के दिन दूध जलेबी जरूर खाते हैं। क्या आप जानते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा।

भगवान श्री राम से जुड़ी है, जलेबी खाने की परंपरा दरअसल दशहरा पर दूध जलेबी खाने की दिलचस्प परंपरा सीधा भगवान श्री राम से जुड़ी है। कहते हैं राम जी को शशकुली नामक मिठाई बेहद पसंद थी। आज की जलेबी इसी शशकुली का एक रूप है। दशहरा के दिन जब भगवान राम ने दुराचारी रावण का वध किया, तो इसी मिठाई को खा कर विजय का जश्न मनाया। कहते हैं बस तभी से ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी लोग जलेबी खा कर ही, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं।

नवरात्रि उपवास के बाद कुछ मीठा हो जाए दशहरा पर जलेबी खाने के पीछे एक दिलचस्प वजह और बताई जाती है। दरअसल दशहरा आता है, पूरे नौ दिनों की शारदीय नवरात्रि के बाद। इन दिनों कई भक्त व्रत-उपवास करते हैं और अपने खानपान पर संयम रखते हैं। दशहरा उसके समापन का प्रतीक है। इसलिए लोग विजयादशमी के दिन जलेबी खाते हैं और खुशी-आनंद का उत्सव मनाते हैं।