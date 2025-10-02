दशहरा के दिन जलेबी क्यों खाई जाती है? जानें भगवान श्रीराम से जुड़ी दिलचस्प कहानी Ever Wondered Why Jalebi is Eaten on Dussehra? Here is the Interesting Reason, खाना - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाEver Wondered Why Jalebi is Eaten on Dussehra? Here is the Interesting Reason

दशहरा के दिन जलेबी क्यों खाई जाती है? जानें भगवान श्रीराम से जुड़ी दिलचस्प कहानी

दशहरा से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प परंपरा है, जलेबी खाने की। लोग मेले में जाएं या ना जाएं, लेकिन दशहरा के दिन दूध जलेबी जरूर खाते हैं। क्या आप जानते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 06:56 AM
share Share
Follow Us on
दशहरा के दिन जलेबी क्यों खाई जाती है? जानें भगवान श्रीराम से जुड़ी दिलचस्प कहानी

पूरे देशभर में दशहरा यानी विजयादशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्रीराम ने अभिमानी रावण का वध किया था। तभी से रावण दहन की परंपरा चलती आ रही है, जिसमें रावण, कुंभकरण और मेघनाद के बड़े-बड़े पुतलों में आग लगाई जाती है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हालांकि दशहरा से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प परंपरा है, जलेबी खाने की। लोग मेले में जाएं या ना जाएं, लेकिन दशहरा के दिन दूध जलेबी जरूर खाते हैं। क्या आप जानते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा।

भगवान श्री राम से जुड़ी है, जलेबी खाने की परंपरा

दरअसल दशहरा पर दूध जलेबी खाने की दिलचस्प परंपरा सीधा भगवान श्री राम से जुड़ी है। कहते हैं राम जी को शशकुली नामक मिठाई बेहद पसंद थी। आज की जलेबी इसी शशकुली का एक रूप है। दशहरा के दिन जब भगवान राम ने दुराचारी रावण का वध किया, तो इसी मिठाई को खा कर विजय का जश्न मनाया। कहते हैं बस तभी से ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी लोग जलेबी खा कर ही, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं।

नवरात्रि उपवास के बाद कुछ मीठा हो जाए

दशहरा पर जलेबी खाने के पीछे एक दिलचस्प वजह और बताई जाती है। दरअसल दशहरा आता है, पूरे नौ दिनों की शारदीय नवरात्रि के बाद। इन दिनों कई भक्त व्रत-उपवास करते हैं और अपने खानपान पर संयम रखते हैं। दशहरा उसके समापन का प्रतीक है। इसलिए लोग विजयादशमी के दिन जलेबी खाते हैं और खुशी-आनंद का उत्सव मनाते हैं।

बुराई के बाद अच्छाई की कामना का प्रतीक है जलेबी

दशहरा पर रावण के दहन के साथ ही सभी बुराइयों के दहन का भी जश्न मनाया जाता है। कहते हैं असली दशहरा वही है, जब आप केवल बाहरी रावण के पुतले में आग न लगाएं बल्कि अपने भीतर के रावण का भी दहन करें। भीतर बैठी बुराइयों, गलत आदतों को भी दशहरा की आग में स्वाहा कर दें। जलेबी प्रतीक है, इसी बुराई को छोड़ कर अच्छाई की ओर बढ़ने का। जीवन में मिठास और सुख-समृद्धि की कामना का।

Dussehra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।