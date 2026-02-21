अंडा ताजा है या खराब? न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन से जानें सही टेस्ट और स्टोरेज टिप्स
अंडा आपकी डाइट का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह ताजा है या नहीं? न्यूट्रिशनिस्ट Leema Mahajan बता रही हैं अंडे की क्वालिटी जांचने और सही तरीके से स्टोर करने के आसान और जरूरी टिप्स।
अंडा हमारी डेली डाइट का अहम हिस्सा है, लेकिन अगर अंडा खराब हो तो यही हेल्दी फूड सेहत के लिए नुकसानदायक बन सकता है। कई बार अंडे देखने में ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से खराब हो सकते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अंडे की ताजगी और क्वालिटी जांचना बेहद जरूरी हो जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट Leema Mahajan के अनुसार, कुछ आसान घरेलू टेस्ट और सही स्टोरेज टिप्स अपनाकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अंडा खाने लायक है या नहीं। साथ ही, अंडों को सही तरीके से स्टोर करना उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने और पोषण बनाए रखने में भी मदद करता है।
1. वॉटर टेस्ट (Egg Freshness Check)
- एक गिलास में पानी भरें और अंडा डालें।
- अंडा नीचे जाकर सीधा लेट जाए → बहुत ताजा (0–1 हफ्ता पुराना)
- अंडा नीचे जाए लेकिन खड़ा हो जाए → पुराना, लेकिन इस्तेमाल योग्य (2–3 हफ्ते)
- अंडा तैरने लगे → खराब, तुरंत फेंक दें।
- ध्यान रखें, यह टेस्ट अंडे की उम्र बताता है, सेफ्टी नहीं।
2. अंडा तोड़ने के बाद जांच
- ताजे अंडे की जर्दी गोल और उभरी हुई होती है।
- उसका सफेद भाग गाढ़ा होता है।
- पुराने अंडे की जर्दी फैल जाती है और सफेदी पानी जैसी होती है।
3. स्मेल टेस्ट (सबसे जरूरी)
- अगर अंडे से सड़ी हुई या सल्फर जैसी बदबू आए, तो उसे बिल्कुल ना खाएं।
- ध्यान दें: पकाने से खराब अंडा सुरक्षित नहीं बनता।
4. शेक टेस्ट
- अगर अंडा हिलाने पर अंदर से छप-छप की आवाज आए, तो वह ताजा नहीं है।
अंडों को सही तरीके से कैसे स्टोर करें?
अंडों की शेल में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वे गंध आसानी से सोख लेते हैं। इसलिए सही स्टोरेज बहुत जरूरी है। सही स्टोरेज टिप्स -
- अंडों को हमेशा फ्रिज में रखें।
- फ्रिज के डोर में नहीं, शेल्फ पर रखें।
- अंडों को ओरिजिनल कार्टन में ही स्टोर करें।
- अंडे का नुकीला सिरा नीचे और गोल हिस्सा ऊपर रखें।
- स्टोर करने से पहले अंडे ना धोएं, केवल इस्तेमाल से पहले धोएं।
अंडों को इन चीजों के पास ना रखें: अंडे गंध सोख लेते हैं, इसलिए इन्हें इन चीजों से दूर रखें:
- प्याज, लहसुन
- मछली और सीफूड
- तेज मसाले
- बिना ढके बचे हुए खाने
- फर्मेंटेड फूड
- तेज गंध वाली चीजें
- केला और सेब
नोट: अंडे सेहतमंद तभी होते हैं, जब वे ताजा और सही तरीके से स्टोर किए गए हों। थोड़ी-सी सावधानी आपको फूड पॉइजनिंग से बचा सकती है और अंडों की न्यूट्रिशन वैल्यू बनाए रखती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।