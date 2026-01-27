Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाeasy tricks to clean tea kettle and remove bad smell
चाय की केतली से आ रही बदबू और हो गई चिपचिपी, बड़े काम की है ये 2 ट्रिक्स, मिनटों में करें साफ

चाय की केतली से आ रही बदबू और हो गई चिपचिपी, बड़े काम की है ये 2 ट्रिक्स, मिनटों में करें साफ

संक्षेप:

चाय की केतली बड़े काम की होती है और इसमें चाय काफी देर तक गर्म बनी रहती है। लेकिन लंबे समय तक साफ न करने से बदबू और चिपचिपापन भी होने लगता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं चाय की केतली कैसे साफ करें।

Jan 27, 2026 08:03 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चाय की केतली आज भी ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होती है। चाय को थोड़ी देर तक गर्म रखने के लिए केतली काफी हेल्पफुल होती है लेकिन अगर इसे सही ढंग से साफ ना किया जाए तो जल्दी गंदी भी हो जाती है। केतली के अंदर से चाय की अजीब सी बदबू आने लगती है और लिसलिसापन भी होता है। ऐसे में केतली में रखी चाय पीना का मन नहीं करता और ये इसके अंदर का शीशा इतना नाजुक होता है कि ज्यादा तेज से सफाई करने पर वो टूट सकता है। ऐसे में चाय की केतली की सफाई कैसे करें? चलिए हम आपको आसान सी 2 ट्रिक्स बता देते हैं, इनकी मदद से आप मिनटों में केतली को चकाचक कर लेंगे और शीशा भी सेफ रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या हैं ट्रिक्स

कॉफी पाउडर- कॉफी पाउडर किसी भी तरह की बुरी स्मेल को मिनटों में जड़ से खत्म कर देता है। चाय की केतली से बुरी बदबू आ रही है, तो कॉफी पाउडर को पानी में उबालकर केतली में डालें। इसे करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर लिक्विड डिशवॉश भी इसमें डालकर शेक करें। ऐसा करने से स्मेल गायब हो जाएगी और चिपचिपापन भी।

अदरक का पानी- अदरक को कूटकर पानी में उबालें और फिर यही पानी केतली में डालें। अदरक की तेज स्मेल से केतली की खराब बदबू गायब हो जाएगी। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो चीजों से स्मेल को हटा देते हैं।

चावल वाली ट्रिक- चावल को आधे घंटे तक भिगोकर उसका पानी निकाल लें और उसमें नींबू निचोड़ दें। अब इस घोल को चाय की केलती में भरकर आधे घंटे के लिए ढक्कन लगाकर रखें। इसे कुछ देर बाद शेक करें और फिर छोड़ दें। इसके बाद केतली साफ करने वाले ब्रश से उसे मिनटों में साफ कर लें।

क्लीनिंग टिप्स- केतली को साफ करते समय किसी भी धारदार चीजों का यूज न करें और ब्रश को भी हल्के हाथों से चलाएं। इसका कांच काफी नाजुक होता है। इसके अलावा केतली को हर दो दिन में अच्छे से साफ करें, वरना बदबू-चिपचिपी से चाय का स्वाद भी बिगड़ जाएगा।

ये भी पढ़ें:किचन के झंझट भरे कामों से छुटकारा है पाना, तो ये 10 टिप्स जरूर अपनाना
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।