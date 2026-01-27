चाय की केतली से आ रही बदबू और हो गई चिपचिपी, बड़े काम की है ये 2 ट्रिक्स, मिनटों में करें साफ

संक्षेप: चाय की केतली बड़े काम की होती है और इसमें चाय काफी देर तक गर्म बनी रहती है। लेकिन लंबे समय तक साफ न करने से बदबू और चिपचिपापन भी होने लगता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं चाय की केतली कैसे साफ करें।

चाय की केतली आज भी ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होती है। चाय को थोड़ी देर तक गर्म रखने के लिए केतली काफी हेल्पफुल होती है लेकिन अगर इसे सही ढंग से साफ ना किया जाए तो जल्दी गंदी भी हो जाती है। केतली के अंदर से चाय की अजीब सी बदबू आने लगती है और लिसलिसापन भी होता है। ऐसे में केतली में रखी चाय पीना का मन नहीं करता और ये इसके अंदर का शीशा इतना नाजुक होता है कि ज्यादा तेज से सफाई करने पर वो टूट सकता है। ऐसे में चाय की केतली की सफाई कैसे करें? चलिए हम आपको आसान सी 2 ट्रिक्स बता देते हैं, इनकी मदद से आप मिनटों में केतली को चकाचक कर लेंगे और शीशा भी सेफ रहेगा।

क्या हैं ट्रिक्स कॉफी पाउडर- कॉफी पाउडर किसी भी तरह की बुरी स्मेल को मिनटों में जड़ से खत्म कर देता है। चाय की केतली से बुरी बदबू आ रही है, तो कॉफी पाउडर को पानी में उबालकर केतली में डालें। इसे करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर लिक्विड डिशवॉश भी इसमें डालकर शेक करें। ऐसा करने से स्मेल गायब हो जाएगी और चिपचिपापन भी।

अदरक का पानी- अदरक को कूटकर पानी में उबालें और फिर यही पानी केतली में डालें। अदरक की तेज स्मेल से केतली की खराब बदबू गायब हो जाएगी। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो चीजों से स्मेल को हटा देते हैं।

चावल वाली ट्रिक- चावल को आधे घंटे तक भिगोकर उसका पानी निकाल लें और उसमें नींबू निचोड़ दें। अब इस घोल को चाय की केलती में भरकर आधे घंटे के लिए ढक्कन लगाकर रखें। इसे कुछ देर बाद शेक करें और फिर छोड़ दें। इसके बाद केतली साफ करने वाले ब्रश से उसे मिनटों में साफ कर लें।