किचन टिप: बिना कुछ मिलाए दूध पर मोटी मलाई जमाने का देसी सीक्रेट
Thick Malai Hack: अगर दूध पर मोटी और मलाईदार परत जमाना चाहते हैं, तो किसी खास चीज की जरूरत नहीं है। बस दूध उबालने के बाद एक छोटी-सी गलती करने से बचें और यहां दिया गया आसान तरीका अपनाएं।
घर में दूध उबालना तो रोज का काम है, लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि दूध पर पहले जैसी मोटी मलाई नहीं जमती। कुछ लोगों को लगता है कि इसके लिए भैंस का दूध होना चाहिए या फिर कोई खास चीज मिलानी पड़ती है। जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार सिर्फ दूध को ठंडा करने का तरीका ही तय करता है कि मलाई पतली जमेगी या मोटी।
अगर आप भी घर की मलाई से घी, मक्खन या मलाईदार मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं, तो यह आसान किचन ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एक भी एक्सट्रा चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दूध पर मोटी मलाई क्यों नहीं जमती?
दूध उबालने के बाद कई लोग उसे तुरंत ढक्कन से ढक देते हैं या फिर गर्म दूध को सीधे ही फ्रिज में रख देते हैं। इन दोनों वजहों से ऊपर बनने वाली मलाई की परत अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाती।
मोटी मलाई जमाने का आसान तरीका
दूध को अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद दूध को ढककर बिल्कुल ना रखें। उसे खुला ही सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें। जब दूध हल्का ठंडा हो जाए, तब उसे फ्रिज में रखें। इस आसान तरीके से दूध के ऊपर मोटी मलाई जमती है।
खुला छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है?
जब गर्म दूध को बिना ढके ठंडा होने दिया जाता है, तो उसकी सतह पर मौजूद फैट धीरे-धीरे ऊपर आकर एक मोटी परत बनाने लगता है। अगर उसी समय ढक्कन लगा दिया जाए, तो भाप वापस दूध में चली जाती है। इससे मलाई की परत पतली रह सकती है।
फ्रिज में कब रखें?
जब दूध पूरी तरह गर्म हो, तो ऐसे में फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। पहले उसे पूरी तरह ठंडा होने दें। इसके बाद फ्रिज में रखने से मलाई और अच्छी तरह जमती है।
अगर ज्यादा मलाई चाहिए तो ये बातें भी याद रखें
- दूध को अच्छी तरह उबालें: एक उबाल आने के बाद कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।
- बार-बार ना चलाएं: उबालते समय या उबालने के बाद दूध को बार-बार चम्मच से चलाने से बचें। इससे ऊपर बनने वाली परत टूट सकती है।
- चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करें: चौड़े बर्तन में दूध रखने से ऊपर की सतह ज्यादा बनती है।
काम का हैक! अगर आप भी दूध पर मोटी मलाई जमाना चाहते हैं, तो अगली बार उबालने के बाद उसे तुरंत ढकने की गलती ना करें। बस दूध को खुला ठंडा होने दें और फिर फ्रिज में रखें। बिना कुछ डाले यह आसान तरीका मलाई को पहले से ज्यादा मोटा जमने में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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