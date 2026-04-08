कूलर दे रहा है गर्म हवा? पानी में मिला दें ये 2 चीजें, कमरे में बनी रहेगी AC जैसी ठंडक
गर्मी आते ही घरों में एसी-कूलर चालू हो जाते हैं लेकिन कई लोगों के पास AC की सुविधा नहीं होती। ऐसे में कूलर से काम चलाना पड़ता है। ज्यादा उमस होने पर कूलर की हवा गर्म हो जाती है, ऐसे में आप 2 ट्रिक्स से उसे ठंडा कर सकते हैं।
गर्मी का कहर आते ही लोग अपने घरों के एसी की सर्विस करा लेते हैं और कूलर निकालकर सफाई कर लेते हैं। जिन लोगों के पास एसी या कूलर नहीं है, वह खरीदने का प्लान कर लेते हैं। कूलर की तुलना में AC आज भी काफी महंगा मिलता है, हर किसी के बजट में एसी नहीं आता। ऐसे में कूलर से गर्मी में काम चलाना पड़ता है। ज्यादा उमस वाली गर्मी होने पर कूलर भी कई बार गर्म हवा फेंकने लगता है और ऐसे में गर्मी से बेहाल लोगों को खूब गुस्सा आता है। अगर आप भी कूलर की गर्म हवा से परेशान हो जाते हैं, तो इस साल एक आसान ट्रिक अपनाकर उसकी हवा को ठंडा कर लीजिए। इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपको एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कमरा काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कूलर की हवा ठंडी करने वाली आसान ट्रिक क्या है।
कूलर को रखने की सही जगह चुनें
सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि आप कूलर को रखने की सही जगह चुनें। अगर कूलर को कमरे के अंदर रख रहे हैं, तो उसकी हवा ठंडी नहीं होगी। कूलर बाहर की हवा लेकर कमरा ठंडा करता है। इसलिए उसे खिड़की पर सेट करें या फिर कमर से बाहर दरवाजे पर खड़ा करें। तभी आपको उससे ठंडी हवा मिलेगी।
घास बदलें और भिगोएं
अगर आप पुराना कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घास बदलने की जरूरत है। कूलर के ढक्कन पर लगी घास हर साल खराब हो जाती है। कई लोग पुरानी घास के साथ ही फिर से चलाने लगते हैं और ऐसे में इसकी हवा गर्म होने लगती है और सही तरीके से ये कूल नहीं करता। कूलर की घास सिर्फ 20 रुपये में मिल जाती है। आप इसे लाकर खुद लगा सकते हैं। कूलर के तीनों ढक्कनों की घास को बदल लें। जब भी कूलर चलाना हो, उससे पहले पानी से घास को भिगोएं।
पानी में कौन सी 2 चीजें मिलाएं
अब बताते हैं कि आपको पानी में कौन सी 2 चीजों को मिलाना है, जिससे एसी जैसी ठंडी हवा मिले। कूलर की हवा को ठंडा करने के लिए आपको चाहिए होगी बर्फ और नमक। कूलर में थोड़ा ठंडा पानी भरना है और फिर बाजार से बर्फ का थोड़ा बड़ा टुकड़ा डालकर इसमें डाल देना है। इसके साथ ही 5-6 चम्मच नमक डाल दें। नमक डालने से बर्फ धीरे-धीरे पिघलती है और ऐसे पानी ठंडा बना रहेगा। पानी जब ठंडा होगा तो कूलर की हवा भी ठंडी ही मिलेगी। इस देसी जुगाड़ से आप कूलर को एसी जैसा कूल बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।