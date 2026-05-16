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ज्यादा आम खरीद लिए हैं? ऐसे करें सही तरीके से स्टोर, नहीं होंगे खराब

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Tips to store mangoes: गर्मियों में लोग आम बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं, लेकिन तेज गर्मी में ये जल्दी खराब होने लगते हैं। जानिए कुछ आसान और घरेलू तरीके, जिनकी मदद से आम लंबे समय तक ताजे रखे जा सकते हैं।

ज्यादा आम खरीद लिए हैं? ऐसे करें सही तरीके से स्टोर, नहीं होंगे खराब

गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में आम की भरमार दिखाई देने लगती है। कई लोग सस्ते और अच्छे आम देखकर उन्हें एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं। लेकिन तेज गर्मी और नमी की वजह से आम बहुत जल्दी पकने और खराब होने लगते हैं। कुछ ही दिनों में आम नरम पड़ जाते हैं, उन पर काले धब्बे आने लगते हैं और कई बार उनमें बदबू भी आने लगती है।

ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि आमों को लंबे समय तक ताजा कैसे रखा जाए। हालांकि, कुछ आसान घरेलू और पारंपरिक तरीकों की मदद से आमों को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

आम को ठंडी और हवादार जगह पर रखें

आम को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां हवा आती-जाती रहे। बहुत ज्यादा गर्म या बंद जगह पर रखने से आम जल्दी पकने और खराब होने लगते हैं। सीधे धूप में रखने से भी उनकी ताजगी जल्दी खत्म हो सकती है।

सभी आमों को एक साथ ढेर में ना रखें

बहुत सारे आम एक साथ रखने से उनके बीच गर्मी बढ़ जाती है। इससे आम तेजी से पकने लगते हैं। बेहतर होगा कि उन्हें एक परत में ट्रे, टोकरी या पेपर बिछाकर रखें ताकि हवा सही तरीके से लगती रहे।

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चावल या गेहूं में रखने का पारंपरिक तरीका अपनाएं

पहले लोग आम को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए चावल या गेहूं में दबाकर रखते थे। सूखे अनाज नमी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और आम को धीरे-धीरे पकने देते हैं। इससे आम जल्दी खराब नहीं होते।

कच्चे और पके आम अलग-अलग रखें

पके आम एक खास गैस छोड़ते हैं, जिससे आसपास रखे दूसरे आम भी जल्दी पकने लगते हैं। इसलिए कच्चे, अधपके और पके आमों को अलग-अलग रखना बेहतर माना जाता है। इससे सभी आम एक साथ खराब होने से बच सकते हैं।

प्लास्टिक बैग में आम रखने से बचें

प्लास्टिक बैग के अंदर गर्मी और नमी फंस जाती है। इससे आम जल्दी नरम होकर खराब होने लगते हैं। बेहतर होगा कि आमों को खुले में या पेपर में लपेटकर रखें ताकि हवा आती-जाती रहे।

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पेपर या टिशू में लपेटकर रखें

आम को पेपर या टिशू में लपेटने से अतिरिक्त नमी कम हो सकती है। इससे आम की सतह सूखी रहती है और जल्दी फफूंदी लगने का खतरा कम हो सकता है।

बार-बार धोने से बचें

आमों को बार-बार धोने से उन पर नमी बनी रहती है, जिससे फफूंदी लग सकती है। इसलिए आम को सिर्फ खाने से पहले ही धोना बेहतर माना जाता है। गीले आम बाकी आमों को भी जल्दी खराब कर सकते हैं।

ज्यादा पके आमों को फ्रिज में रख सकते हैं

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अगर आम पूरी तरह पक गए हैं और तुरंत खाने नहीं हैं, तो उन्हें कुछ समय के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। इससे वे थोड़े ज्यादा समय तक ताजे रह सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक फ्रिज में रखने से स्वाद बदल सकता है।

Shubhangi Gupta

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