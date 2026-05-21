महंगे डिटर्जेंट भी नहीं कर पा रहे असर? कॉलर साफ करने के ये टिप्स आएंगे काम
Laundry hacks: सफेद और हल्के रंग की शर्ट का कॉलर जल्दी गंदा हो जाता है। पसीना, धूल और तेल के जिद्दी दाग हटाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इन ट्रिक्स से कॉलर फिर से साफ और फ्रेश दिख सकता है।
सफेद या हल्के रंग की शर्ट पहनने से लुक काफी स्टाइलिश और क्लासी लगता है, लेकिन इन शर्ट्स का कॉलर सबसे जल्दी गंदा हो जाता है। खासकर गर्मियों में पसीना, धूल, तेल और गर्दन की गंदगी कॉलर पर जमा होकर पीले या काले दाग बना देती है। कई बार महंगे डिटर्जेंट इस्तेमाल करने के बाद भी ये जिद्दी दाग आसानी से साफ नहीं होते। ऐसे में लोग नई शर्ट खरीदने तक का सोचने लगते हैं। हालांकि, कुछ आसान घरेलू चीजों की मदद से कॉलर की गंदगी काफी हद तक साफ की जा सकती है।
1. बेकिंग सोडा से करें कॉलर की सफाई
- बेकिंग सोडा कपड़ों की जिद्दी गंदगी और बदबू कम करने में मदद कर सकता है।
- 2 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
- इस पेस्ट को शर्ट के गंदे कॉलर पर अच्छी तरह लगाएं।
- अब उंगलियों या पुराने टूथब्रश की मदद से हल्के हाथ से रगड़ें।
- इसे लगभग 15 मिनट तक लगा रहने दें ताकि गंदगी ढीली हो सके। इसके बाद शर्ट को सामान्य तरीके से धो लें।
2. सफेद सिरका (White Vinegar) का इस्तेमाल करें
- सफेद सिरके में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दाग और गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकते हैं।
- कॉलर पर थोड़ा सफेद सिरका डालें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें।
- अब मुलायम ब्रश या कपड़े की मदद से हल्के हाथ से रगड़ें। इसके बाद साफ पानी से धो लें।
- यह तरीका पसीने की वजह से बने पीले दाग हल्के करने में मदद कर सकता है।
3. नींबू और नमक से हटाएं जिद्दी दाग
- नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जो दाग हल्के करने में मदद कर सकते हैं।
- एक नींबू का रस निकालकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं।
- इस मिश्रण को कॉलर पर लगाकर 2–3 मिनट हल्के हाथ से रगड़ें। कुछ देर छोड़ने के बाद शर्ट धो लें।
- यह तरीका सफेद और हल्के रंग की शर्ट के लिए ज्यादा असरदार माना जाता है।
4. डिशवॉशिंग लिक्विड का करें इस्तेमाल
- कॉलर पर जमा गंदगी में तेल और पसीना शामिल हो सकता है।
- डिशवॉशिंग लिक्विड ऑयली दाग हटाने में मदद कर सकता है।
- कॉलर पर थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड लगाएं।
- पुराने टूथब्रश से हल्के हाथ से स्क्रब करें। 5–10 मिनट बाद पानी से धो लें।
5. टूथपेस्ट से चमकाएं कॉलर
- सफेद टूथपेस्ट हल्के दाग हटाने में मदद कर सकता है।
- कॉलर पर थोड़ा सफेद टूथपेस्ट लगाएं।
- अब ब्रश की मदद से धीरे-धीरे रगड़ें। 5 मिनट बाद पानी से साफ कर लें।
- यह तरीका छोटे और हल्के दाग साफ करने के लिए उपयोगी माना जाता है।
कॉलर साफ करते समय ध्यान रखने वाली बातें
- बहुत ज्यादा तेज ब्रश का इस्तेमाल ना करें, इससे कपड़ा खराब हो सकता है।
- किसी भी उपाय को पहले कपड़े के छोटे हिस्से पर टेस्ट करें।
- सफेद कपड़ों को अलग धोना बेहतर माना जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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