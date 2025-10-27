आलू-प्याज के पकौड़े बनेंगे क्रिस्पी-करारे, नोट कर लें ये टिप्स
संक्षेप: नाश्ते में आलू या प्याज के पकोड़े खाना हर किसी को पसंद होता है। चाय के साथ क्रिस्पी-करारे पकोड़े हो तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है। चलिए बताते हैं पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के कुछ खास टिप्स।
नाश्ते या शाम के स्नैक्स में कई लोग पकोड़े खाना पसंद करते हैं। पकोड़े आलू-प्याज के हो तो मजा आ जाता है। लेकिन अगर पकोड़े क्रिस्पी न बनें, तो खाने का मजा पूरा किरकिरा हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं आलू-प्याज के पकोड़े क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करें। कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप पकोड़े बिल्कुल करारे और क्रिस्पी बना सकते हैं।
बेसन के पकोड़े
आलू हो या प्याज पकोड़े तो बेसन में भी अच्छे लगेंगे। सबसे पहले बेसन का घोल बनाना होता है और फिर इसमें आलू-प्याज लपेटा जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जान लें।
1- सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करने के लिए ठंडा पानी लें। गुनगुना पानी लेने की गलती न करें। इससे बेसन में गुठली पड़ जाएगी और फिर घोल भी अच्छा नहीं बनेगा।
2- आलू हो या प्याज थोड़ा बारीक काटें। बारीक कटी चीजों से पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और ये खाने में कच्चा नहीं लगेगा। इसलिए आलू और प्याज को पतले शेप में काटें।
3- क्रिस्प-करारा करने के लिए आप बेसन के बैटर में थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर सकती हैं। चावल का आटा चीजों को क्रिस्पी करने में मदद करेगा।
4- बेकिंग सोडा खाने को जल्दी पकाने और उन्हें करारा करने में मदद करता है। चुटकी भर बेकिंग सोडा आप बेसन वाले बैटर में डाल दें। इससे पकोड़े क्रिस्पी बन जाएंगे।
5- पकोड़े तलने के लिए तेल को अच्छे से गर्म करें। तेल अच्छे से गर्म हो जायेगा, तभी पकोड़े सही से तल पाएंगे।
6- अगर ऐसा लग रहा है, पकोड़े में तेल ज्यादा सोख लेगा। तो तेल में जरा सा नमक डाल दें। इससे तेल पकोड़े पर कम रहेगा और वो क्रिस्पी बनेंगे।
कैसे बनाएं
बेसन का घोल ठंडे पानी के साथ तैयार करें। फिर इस घोल में अजवाइन, नमक, हरी या लाल मिर्च, हल्दी मिक्स करें। इसके बाद आलू या प्याज मिलाकर लपेट दें। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद पकोड़े को तलने के लिए डालें। धीमी आंच में पकोड़े तलें और फिर छानकर निकाल दें। प्लेट पर एक नैपकिन बिछाएं और पकोड़े उसी पर रखें। इससे बाकि तेल भी नैपकिन पर सूख जायेगा।
