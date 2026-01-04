बिना चाकू और झंझट के छील जाएंगे नए आलू, बस अपना लें ये 3 ट्रिक, चुटकियों में हो जाएगा काम
ठंड के मौसम में नए आलू छीलना काफी मुश्किल काम लगता है और इसमें समय भी लग जाता है। हम आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप नए आलू आसानी से बिना चाकू की मदद से छील सकते हैं।
सर्दी के मौसम में सब्जी काटना-छीलना सबसे मुश्किल काम लगता है और खासतौर पर नए आलू। ठंड में नए आलू आने लगते हैं और इसके पराठे, सब्जी काफी टेस्टी बनते हैं। लेकिन नए आलू को छीलना काफी मुश्किल लगता है और इसमें मेहनत भी लगती है। नए आलू मिट्टी के साथ भी आते हैं, ऐसे में पहले इन्हें साफ करो और फिर धोने में समय भी लगता है। अगर आप भी नए आलू छीलने में कतराते हैं, तो हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बता सकते हैं। इन ट्रिक्स की मदद से आप बिना चाकू के ही नए आलू छील लेंगे। आपका समय बचेगा और मेहनत भी। चलिए जानते हैं आलू छीलने के ट्रिक्स क्या हैं।
आलू साफ करें
सबसे पहले आप नए आलू को किसी बड़ी डलिया या बाल्टी में भरकर नल के नीचे बेसिन में रख दें। पानी की तेज धार सा आलू से मिट्टी साफ हो जाएगी। फिर इन्हें सूखने के लिए फैलाकर रखें। ऐसा करने से आपका हर बार आलू छीलने से पहले धोना नहीं पड़ेगा, इन्हें काटने के बाद ही धोने की जरूरत होगी।
छीलने के तरीके
पहला तरीका- नए आलू को छीलने के लिए पहला तरीका है सिरका। आप गुनगुने पानी में सिरका मिक्स कर इसमें आलू डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे बाद आलू को बस हाथ से मसलकर ही इसका छिलका निकल जाएगा।
दूसरा तरीका- बर्तनों को साफ करने के लिए लोहे वाला जूना आता है, वो हर किचन में पाया जाता है। इस जूने से भी आप आलू को मिनटों में साफ कर सकते हैं। जूना आलू पर रगड़ें और इसका छिलका मिनटों में हटा दें। बस फिर आलू को साफ पानी से दो बार धो लें।
तीसरा तरीका- अगर नए आलू को उबालकर सब्जी या कुछ बनाना है, तो इसे कुकर से निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। गर्म आलू जैसे ही ठंडे पानी में जाएंगे, इसका छिलका तुरंत हटने लगेगा। फिर आप मिनटों में छिलका हटाकर इसे बना सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।