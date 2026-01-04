Hindustan Hindi News
बिना चाकू और झंझट के छील जाएंगे नए आलू, बस अपना लें ये 3 ट्रिक, चुटकियों में हो जाएगा काम

संक्षेप:

ठंड के मौसम में नए आलू छीलना काफी मुश्किल काम लगता है और इसमें समय भी लग जाता है। हम आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप नए आलू आसानी से बिना चाकू की मदद से छील सकते हैं।

Jan 04, 2026 01:43 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दी के मौसम में सब्जी काटना-छीलना सबसे मुश्किल काम लगता है और खासतौर पर नए आलू। ठंड में नए आलू आने लगते हैं और इसके पराठे, सब्जी काफी टेस्टी बनते हैं। लेकिन नए आलू को छीलना काफी मुश्किल लगता है और इसमें मेहनत भी लगती है। नए आलू मिट्टी के साथ भी आते हैं, ऐसे में पहले इन्हें साफ करो और फिर धोने में समय भी लगता है। अगर आप भी नए आलू छीलने में कतराते हैं, तो हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बता सकते हैं। इन ट्रिक्स की मदद से आप बिना चाकू के ही नए आलू छील लेंगे। आपका समय बचेगा और मेहनत भी। चलिए जानते हैं आलू छीलने के ट्रिक्स क्या हैं।

आलू साफ करें

सबसे पहले आप नए आलू को किसी बड़ी डलिया या बाल्टी में भरकर नल के नीचे बेसिन में रख दें। पानी की तेज धार सा आलू से मिट्टी साफ हो जाएगी। फिर इन्हें सूखने के लिए फैलाकर रखें। ऐसा करने से आपका हर बार आलू छीलने से पहले धोना नहीं पड़ेगा, इन्हें काटने के बाद ही धोने की जरूरत होगी।

छीलने के तरीके

पहला तरीका- नए आलू को छीलने के लिए पहला तरीका है सिरका। आप गुनगुने पानी में सिरका मिक्स कर इसमें आलू डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे बाद आलू को बस हाथ से मसलकर ही इसका छिलका निकल जाएगा।

दूसरा तरीका- बर्तनों को साफ करने के लिए लोहे वाला जूना आता है, वो हर किचन में पाया जाता है। इस जूने से भी आप आलू को मिनटों में साफ कर सकते हैं। जूना आलू पर रगड़ें और इसका छिलका मिनटों में हटा दें। बस फिर आलू को साफ पानी से दो बार धो लें।

तीसरा तरीका- अगर नए आलू को उबालकर सब्जी या कुछ बनाना है, तो इसे कुकर से निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। गर्म आलू जैसे ही ठंडे पानी में जाएंगे, इसका छिलका तुरंत हटने लगेगा। फिर आप मिनटों में छिलका हटाकर इसे बना सकती हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
