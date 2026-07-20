आटे का डिब्बा बंद करने से पहले डाल दें ये 2 चीजें, नहीं पड़ेंगे कीड़े
अगर आटे में कुछ ही दिनों में अजीब गंध आने लगती है या कीड़े पड़ जाते हैं, तो यह आसान घरेलू तरीका आपके काम आ सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ रसोई में मौजूद दो चीजों की जरूरत होगी।
नया आटा खरीदकर डिब्बे में रखा और कुछ ही दिनों बाद उसमें अजीब-सी गंध आने लगी या फिर आटा निकालते समय छोटे-छोटे कीड़े दिख गए? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो समझिए कि यह सिर्फ आपके घर की समस्या नहीं है। बरसात और नमी वाले मौसम में आटा जल्दी खराब होना एक बहुत आम परेशानी है।
ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि शायद आटा खराब था, लेकिन कई बार वजह उसका गलत तरीके से रखा जाना होता है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या से बचने के लिए किसी महंगे डिब्बे या खास चीज की जरूरत नहीं है। हमारी रसोई में मौजूद दो साधारण चीजें ही आटे को ज्यादा समय तक ताजा रखने में मदद कर सकती हैं।
आटे में जल्दी कीड़े और गंध क्यों आने लगती है?
आटा बहुत जल्दी नमी सोख लेता है। अगर डिब्बा ठीक से बंद ना हो तो हवा और नमी अंदर पहुंच जाती है। गर्म और उमस वाले मौसम में छोटे कीड़े भी जल्दी पनपने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में आटे में अजीब महक आने लगती है।
बस डिब्बे में रख दें ये दो चीजें
आटा भरने के बाद उसके डिब्बे में दो से तीन तेज पत्ते या फिर चार से पांच लौंग रख दें। इसके बाद डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। इतना-सा काम आटे को ज्यादा समय तक ताजा रखने में मदद कर सकता है।
- तेज पत्ता क्यों रखा जाता है?
तेज पत्ते की तेज प्राकृतिक खुशबू की वजह से कई लोग इसे अनाज और आटे के डिब्बों में रखते हैं। माना जाता है कि इसकी गंध छोटे कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है, साथ ही डिब्बे में ताजगी भी बनी रहती है।
- लौंग कैसे करती है मदद?
लौंग में भी तेज प्राकृतिक खुशबू होती है। पारंपरिक घरेलू तरीकों में इसका इस्तेमाल सिर्फ मसाले के रूप में ही नहीं, बल्कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता रहा है। इसकी महक छोटे कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है।
आटा रखते समय ये गलतियां बिल्कुल ना करें
- गीले डिब्बे में आटा ना भरें: डिब्बा पूरी तरह साफ और सूखा होना चाहिए।
- गीले हाथ या चम्मच ना डालें: आटा निकालते समय हमेशा सूखे हाथ या सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें।
- पुराने और नए आटे को एक साथ ना मिलाएं: पहले पुराना आटा खत्म करें, फिर नया आटा भरें।
- नमी वाली जगह पर डिब्बा ना रखें: आटे का डिब्बा हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर रखें।
क्या यह तरीका पूरी तरह कीड़ों से बचाता है?
यह एक पारंपरिक घरेलू उपाय है, जिसे कई लोग सालों से अपनाते आ रहे हैं। हालांकि, अगर आटे में पहले से ही बहुत ज्यादा कीड़े लग चुके हैं या उसमें तेज बदबू आ रही है, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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