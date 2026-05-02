मलाई से घी निकालने के बाद करें ये एक काम, आसान स्टेप में तैयार होग डिब्बा भर

अधिकतर महिलाएं दूध से मलाई निकालकर घी तैयार करती है, हालांकि इसे बनाते समय अगर कुछ छोटे स्टेप्स अपना लिए जाएं तो कम मलाई से भी आप खूब सारा घी बनाकर तैयार कर सकती हैं। यहां एक स्टेप बता रहे हैं जो बड़े काम का है।

दूध की मलाई से घी निकालने का तरीका सालों पुराना। ज्यादातर भारतीय घरों में आज भी मलाई से घी निकाला जाता है। घी निकालने के लिए महिलाएं हफ्ते-पंद्रह दिन की मलाई को इकट्ठा करती हैं और फिर एक बार में इसे पिघलाकर खूब सारा घी बनाकर तैयार करती हैं। घी पिघलाने के बाद उसमें से निकलने वाले मावे से अक्सर मिठाई बना ली जाती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ठहर जाएं और यहां बताए एक स्टेप को अपनाएं। यहां बताए स्टेप को अपनाने के बाद आप खूब घी निकाल पाएंगे।

कैसे निकलता है घी घी निकालने के अलग-अलग तरीके हैं। एक तरीका जो सबसे आसान है वह यहां बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले इकट्ठी की हुई मलाई को फ्रिजर से बाहर निकाल दें। फिर जब ये कमरे के तापमान पर आ जाए तो इसे एक कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में इसे थोड़ा चलाएं और फिर धीरे धीरे पिघलने दें। जब घी पूरी तरह से पिघल जाएगा तो सफेद रंग के झाग दिखाई देने लगेंगे। ऐसा होने पर बीच-बीच में चलाते रहें। कम से कम 30 मिनट बाद आप देखेंगे की मलाई से घी अलग होता दिखने लगेगा। कुछ ही समय में घी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अंत में जब घी बनने वाला हो तो इसमें पानी के कुछ छींटे डालें और फिर ठंडा होने पर स्टील की छन्नी से छान लें। ये बताया गया तरीका आसान जरूर है लेकिन इस तरीके से गैस की खपत ज्यादा होती है। गैस बचाने के लिए मलाई को अच्छे से फेंट लें और फिर जब इसमें से पानी अलग हो जाए तो निकले हुए मक्खन को पिघलाते हुए घी बनाएं।

टिप-फेंटने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर का।