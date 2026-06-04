शॉवर से कम आ रहा है पानी? रातभर में साफ हो जाएगी जमी गंदगी, अपनाएं यह आसान हैक
Cleaning Hack: अगर आपके शॉवर से पानी पहले जैसा नहीं आ रहा है, तो नया शॉवर खरीदने से पहले यह आसान हैक जरूर आजमाएं। घर की साधारण चीजों से की गई यह सफाई शॉवर हेड के पानी का बहाव भी बेहतर कर सकती है।
क्या आपके घर के शॉवर से पहले जैसी तेज धार नहीं आती? क्या पानी अलग-अलग दिशाओं में छिटकता है या फिर बहुत कम निकलता है? अगर हां, तो हो सकता है कि इसकी वजह कोई बड़ी खराबी नहीं, बल्कि शॉवर हेड में जमा गंदगी हो। हैरानी की बात यह है कि जिस चीज का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, उसकी सफाई अक्सर महीनों तक नहीं होती।
धीरे-धीरे पानी के दाग, सफेद परत और गंदगी इसके छोटे-छोटे छेदों को बंद कर देते हैं। नतीजा- कम पानी का बहाव और गंदा शॉवर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे साफ करने के लिए ना तो ज्यादा मेहनत चाहिए और ना ही महंगे सामान। सिर्फ तीन आम चीजों की मदद से रातभर में शॉवर हेड चमक सकता है और सुबह आपको पहले से बेहतर पानी का बहाव मिल सकता है।
शॉवर हेड साफ करने का आसान तरीका
- एक मजबूत प्लास्टिक की थैली लें। इसमें एक बड़ा चम्मच खाने वाला सोडा, नींबू का रस और सिरका डालें। इन तीनों चीजों का मिश्रण जमी हुई गंदगी को ढीला करने में मदद करता है।
- अब इस थैली को शॉवर हेड के ऊपर चढ़ा दें। ध्यान रखें कि शॉवर हेड पूरी तरह थैली के अंदर रहे। इसके बाद थैली को अच्छी तरह बांध दें ताकि वह फिसले नहीं।
- अब शॉवर चालू करें और थैली में थोड़ा पानी भरने दें। इससे शॉवर हेड पूरी तरह मिश्रण में डूब जाएगा और सफाई का असर बेहतर होगा।
- अब इसे पूरी रात ऐसे ही रहने दें। इस दौरान मिश्रण धीरे-धीरे जमी हुई गंदगी और परत को नरम कर देगा।
- अगली सुबह थैली हटा दें और एक साफ कपड़े से शॉवर हेड को पोंछ लें। जरूरत हो तो हल्के हाथ से रगड़ भी सकते हैं। इसके बाद पानी चलाकर देखें, आपको बहाव में फर्क साफ नजर आएगा।
यह तरीका इतना असरदार क्यों है?
खाने वाला सोडा और सिरका मिलकर जमी हुई गंदगी को ढीला करते हैं। वहीं, नींबू का रस दाग और बदबू को कम करने में मदद करता है। इन तीनों का मेल शॉवर हेड की सफाई को आसान बना देता है।
कितने समय में एक बार सफाई करनी चाहिए?
अगर आपके इलाके के पानी में नमक ज्यादा है, तो महीने में एक बार शॉवर हेड की सफाई करना अच्छा रहता है। इससे गंदगी जमा नहीं होगी और पानी का बहाव भी सही बना रहेगा।
कुछ जरूरी बातें
- सफाई के दौरान थैली को अच्छी तरह बांधें।
- बहुत ज्यादा पुरानी गंदगी हो तो प्रक्रिया दोबारा दोहरा सकते हैं।
- सफाई के बाद शॉवर को कुछ मिनट तक पानी से जरूर चलाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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