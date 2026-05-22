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Pure Coconut Oil at Home: कच्चे नारियल से ऐसे बनाएं प्योर ऑयल, एकदम सिंपल प्रोसेस

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Ghar par Nariyal Tel Banane ka Tarika: नारियल तेल बालों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अगर आप बाजार के तेल की जगह घर का शुद्ध नारियल तेल बनाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका आपके बहुत काम आ सकता है।

Pure Coconut Oil at Home: कच्चे नारियल से ऐसे बनाएं प्योर ऑयल, एकदम सिंपल प्रोसेस

नारियल तेल का इस्तेमाल लंबे समय से बालों, त्वचा और कई घरेलू कामों में किया जाता रहा है। कई लोग बाजार में मिलने वाले तेल की बजाय घर का बना शुद्ध नारियल तेल इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। घर पर तैयार किया गया नारियल तेल बिना किसी मिलावट के माना जाता है। इसका इस्तेमाल बालों की मसाज, स्किन केयर और खाना बनाने तक में होता है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बहुत आसान तरीके से तैयार किया जा सकता है। जानें एकदम सिंपल प्रोसेस -

1. सबसे पहले नारियल तैयार करें: कच्चे नारियल को तोड़कर उसकी गिरी निकाल लें। अब चाकू की मदद से उसका ब्राउन हिस्सा हटाकर सिर्फ सफेद भाग इस्तेमाल करें।

2. नारियल को छोटे टुकड़ों में काटें: सफेद हिस्से को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि मिक्सी में आसानी से पीसा जा सके।

3. मिक्सी में पीसें: कटे हुए नारियल में थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें। मिश्रण ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए।

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4. नारियल दूध निकालें: अब इस मिश्रण को मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह छान लें। इससे गाढ़ा नारियल दूध अलग हो जाएगा।

5. फ्रिज में रखें: नारियल दूध को कंटेनर में भरकर पूरी रात फ्रिज में रख दें। अगले दिन ऊपर मोटी क्रीम की परत जम जाएगी।

6. क्रीम को पकाएं: ऊपर जमी क्रीम को भारी तले वाले पैन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। कुछ समय बाद तेल अलग होने लगेगा।

7. तेल तैयार होने के संकेत: जब क्रीम छोटे दानों में टूटकर सुनहरी दिखने लगे और अच्छी खुशबू आने लगे, तो समझ जाएं कि तेल तैयार है।

8. तेल छानकर स्टोर करें: अब तेल को छान लें और साफ, सूखे कांच के जार में भरकर रखें। इससे तेल लंबे समय तक अच्छा बना रह सकता है।

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घर के बने नारियल तेल के फायदे

  • बाजार से खरीदे तेल के बजाय घर का बना नारियल तेल बालों को पोषण देने में मदद करता है। यह बालों की ड्राईनेस कम करने और उन्हें मुलायम व चमकदार बनाए रखने में सहायक है।
  • नारियल तेल स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसका इस्तेमाल त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड बनाए रखने के लिए किया जाता है।
  • घर का बना नारियल तेल शरीर की मसाज के लिए भी बेहतरीन है। इससे शरीर को रिलैक्स महसूस करने और थकान कम करने में मदद मिलती है।
  • नारियल तेल खाने में हल्का और अलग स्वाद जोड़ता है। कई लोग इसका इस्तेमाल खासकर साउथ इंडियन डिशेज में करते हैं। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, जो शरीर को जल्दी एनर्जी देते हैं।

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