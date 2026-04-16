एक भी छिलका उड़ेगा नहीं, मूंगफली छीलने की सीख लें ये आसान ट्रिक
Hack to peel peanut: मूंगफली का छिलका छीलते वक्त अक्सर पूरा किचन गंदा हो जाता है। ये छिलका उड़-उड़कर किचन में चिपक जाता है। जिसे साफ करने का काम भी बढ़ जाता है। अगली बार से ऐसा ना हो इसलिए जान लें कैसे मूंगफली का छिलका बगैर उड़ाए साफ हो जाएगा।
मूंगफली का इस्तेमाल केवल व्रत में ही नहीं होता बल्कि इसे प्रोटीन की पूर्ति के लिए भी खाया जाता है। वैसे तो भीगी हुई मूंगफली खाने के ज्यादा फायदे बताए गए हैं। लेकिन किचन में अधिकतर भुनी मूंगफली का ही इस्तेमाल होता है और महिलाएं इसके छिलके उतार देती हैं। मूंगफली का छिलका उतारना कई बार मेहनत का काम लगता है क्योंकि मूंगफली छिलका तो छोड़ देती है लेकिन इस छिलके और मूंगफली को अलग करना मुश्किल काम लगता है। जब इस छिलके को हटाने लगे तो ये छिलका उड़कर यहां-वहां चिपक जाता है और सफाई का काम बढ़ जाता है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। जिसे मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर किया है।
मूंगफली के छिलका हटाने का तरीका
मूंगफली के छिलके को मूंगफली से अलग करना मुश्किल लगता है तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया की इस ट्रिक को फॉलो करें। जिससे सारा छिलका और मूंगफली एक बार में ही अलग हो जाएगी।
किसी वेजिटेबल नेट को लें। इन नेट में कई बार आलू, प्याज, टमाटर मिलते हैं।इन नेट के छेद काफी बड़े होते हैं और इन्हें फेंके नहीं रख लें। तो बस इसी नेट को लें और उसमे भुनी मूंगफली को भरकर हाथों से मसलें। बार-बार रगड़ने से मूंगफली अपना छिलका छोड़ देगी और वो नेट से बाहर झड़कर गिर जाएगा। सारी मूंगफली नेट में ही रह जाएगी। तो मूंगफली के छिलके को सफाई के साथ हटाने का ये तरीका बड़े काम का है। इसे नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करें।
मूंगफली को रोस्ट करें
मूंगफली का छिलका आसानी से हटाना चाहती हैं तो ध्यान रहे कि इसे बगैर घी या तेल के भूनें। ड्राई रोस्ट करने पर मूंगफली के छिलके को हटाना आसान होता है क्योंकि भुनने के बाद मूंगफली जब ठंडी हो जाती है तो अपने छिलके को खुद से अलग करने लगती है। जिसे आप रगड़कर बाहर हटा सकते हैं।
एक साथ ढेर सारी मूंगफली का छिलका हटाने का हैक
कई बार एक से दो किलो के करीब मूंगफली को भूनकर उसका छिलका निकालना पड़ता है। लेकिन इतनी ढेर सारी मूंगफली के छिलके को उतारने में टाइम लगेगा तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकती हैं। जिससे कम मेहनत में आपकी सारी मूंगफली का छिलका एक बार में निकल जाएगा। मूंगफली को किसी कॉटन या पतले कपड़े में रखें और पोटली बनाकर हाथों में लेकर तेजी से पटकें और हाथ से रगड़ें। चार से छह बार ऐसा करने से कुछ ही देर में सारी मूंगफली का छिलका निकल जाएगा। और आपको घंटो बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस मूंगफली का छिलका भी आसानी से निकल जाएगा क्योंकि आधा छिलका कपड़े में चिपक जाता है और मूंगफली को सावधानी से हटाया जाए तो लास्ट में केवल छिलका ही रह जाएगा। बस हल्का सा बची हुई मूंगफली को झटक दें तो मिनटों में ही सारा छिलका बाहर निकल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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