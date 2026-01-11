फटाफट आटे को गूंथने का आसान सा हैक, फूड व्लॉगर ने किया शेयर

खाना बनाने का काम मेहनत और धैर्य का होता है। आराम से और पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही खाने में स्वाद आता है जैसे रोटियां। रोटी को बनाने के लिए आटे को सही तरीके से गूंथना जरूरी होता है। नहीं तो रोटियां कड़क बनती है और पकाते वक्त फूलती भी नहीं है, जिससे कई बार कच्ची रह जाती हैं। नर्म, मुलायम और पूरी तरह से पकी रोटियों को बनाने के लिए आटा गूंथना है। लेकिन मेहनत नहीं करना चाहतीं तो फूड व्लॉगर के इस छोटे से हैक को जरूर सीख लें। जिससे कुछ ही सेकंड में पूरा आटा गूंथ लेंगी।