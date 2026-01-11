फटाफट आटे को गूंथने का आसान सा हैक, फूड व्लॉगर ने किया शेयर

Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाeasy quick hack to knead dough with hands in few minutes
Easy Cooking Hacks: आटे को गूंथने में समय और मेहनत लगती है और आपको ये काम सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है तो फूड व्लॉगर रोहन ने बिल्कुल आसान सा हैक शेयर किया है। जिसकी मदद से झटपट आटा गुंथ जाएगा। सीख ले ये तरीका।
Jan 11, 2026
खाना बनाने का काम मेहनत और धैर्य का होता है। आराम से और पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही खाने में स्वाद आता है जैसे रोटियां। रोटी को बनाने के लिए आटे को सही तरीके से गूंथना जरूरी होता है। नहीं तो रोटियां कड़क बनती है और पकाते वक्त फूलती भी नहीं है, जिससे कई बार कच्ची रह जाती हैं। नर्म, मुलायम और पूरी तरह से पकी रोटियों को बनाने के लिए आटा गूंथना है। लेकिन मेहनत नहीं करना चाहतीं तो फूड व्लॉगर के इस छोटे से हैक को जरूर सीख लें। जिससे कुछ ही सेकंड में पूरा आटा गूंथ लेंगी।
आसान हैक से गूंथे आटा
- आटे को पानी डालकर लपेटना और फिर जोर लगाकर उसे गूंथना मुश्किल लगता है तो बस ये आसान सा तरीका फॉलो कर लें। जिससे कुछ ही सेकेंड में फूड प्रोसेसर की तरह आपके हाथ से ही आटा गुंथ जाएगा।
- सबसे पहले किसी ऊंचे किनारे वाले प्लास्टिक के बाउल में आटा लें। अगर प्लास्टिक का बाउल नहीं है तो आप स्टील या कांच का भी ले सकती हैं। लेकिन प्लास्टिक का बाउल हल्का होता है। जिसे हाथ से पकड़ना आसान होगा।
- अब आरओ या वाटर फिल्टर का नल ऑन कर लें। ध्यान रहे कि नल से निकलने वाले पानी की स्पीड बिल्कुल धीमी हो। नहीं तो एक साथ ढेर सारा पानी गिर जाएगा।
- बस अब रोहन के बताए हैक के मुताबिक हाथों को आटे में घुमाते जाएं कुछ ही सेकेंड में पूरा आटा आपस में लिपट जाएगा और आटा आसानी से गुंथ जाएगा।
- एक बार आटा लिपट जाए तो पानी बंद कर दें और बस फटाफट आटे पर हाथ से मुक्के मारकर उसे अच्छी तरह से लपेटकर रख दें।
- 15 मिनट बाद रोटियां बनाएं, बिल्कुल मुलायम और सफेद बनकर तैयार होंगी।
ये ट्रिक भी करें ट्राई
- अगर आपके पास नल नही है तो एक हाथ में किसी गिलास या बर्तन में पानी लें और बहुत ही धीमी स्पीड में पानी को आटे के बर्तन में गिराए। ध्यान रहे कि आटा किसी बाउल में ही हो। जिससे ये साइड में गिरे नहीं।
- अब दूसरे हाथ से हाथों को तेजी से घुमाएं और आटे को लपेटें। कुछ ही सेकेंड में सारा आटा लिपटकर गूंथ जाएगा।
- जिसे बाद में आप हाथों से मुक्का मारकर अच्छी तरह से गूंथ सकते हैं। अगर आटे में पानी ज्यादा हो गया है तो थोड़ा आटा मिला लें। और अगर पानी कम है तो थोड़ा सा पानी और लेकर नर्म कर लें।
