देसी किचन हैक्स: गर्मी में दूध खराब होने की टेंशन खत्म, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय
Indian Kitchen Hacks: गर्मियों में दूध जल्दी फटने लगता है, जिससे स्वाद और पैसे दोनों का नुकसान हो सकता है। कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर आप दूध को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रख सकते हैं।
गर्मियों के मौसम में दूध जल्दी फटना एक बहुत आम समस्या मानी जाती है। तेज गर्मी और बढ़ते तापमान की वजह से दूध में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है। कई बार सुबह उबाला हुआ दूध शाम तक फट जाता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। खासकर जब फ्रिज की कूलिंग सही ना हो या दूध को लंबे समय तक बाहर रखा जाए, तब यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में बार-बार दूध खराब होने से पैसे और समय दोनों का नुकसान होता है। हालांकि, कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर दूध को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जा सकता है।
- दूध को अच्छी तरह उबालें
गर्मियों में दूध को सही तरीके से उबालना बेहद जरूरी है। दूध को कम से कम 2–3 बार अच्छे से उबालें। उबाल आने के बाद 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इससे बैक्टीरिया कम करने में मदद मिल सकती है।
2. उबालने के बाद तुरंत ठंडा करें
- गर्म दूध को लंबे समय तक बाहर रखने से वह जल्दी फट सकता है। दूध को उबालने के बाद सामान्य तापमान तक ठंडा करें, फिर फ्रिज में रख दें।
- गर्म बर्तन को सीधे फ्रिज में रखने से बचें। इससे फ्रिज की कूलिंग भी प्रभावित हो सकती है।
3. साफ और सूखे बर्तन का इस्तेमाल करें
- गंदे बर्तन में मौजूद बैक्टीरिया दूध को जल्दी खराब कर सकते हैं। दूध रखने वाला बर्तन हमेशा साफ और पूरी तरह सूखा होना चाहिए। गीले बर्तन में दूध डालने से बचें।
- स्टील के बर्तन इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है। प्लास्टिक के पुराने कंटेनर में बदबू और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं।
4. फ्रिज का तापमान सही रखें
- फ्रिज पर्याप्त ठंडा ना हो तो दूध जल्दी खराब हो सकता है। फ्रिज का तापमान लगभग 4°C के आसपास रखना बेहतर है।
- दूध को फ्रिज के दरवाजे में रखने की बजाय अंदर की शेल्फ पर रखें। बार-बार फ्रिज खोलने से तापमान बदल सकता है। इससे दूध जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।
5. दूध में चुटकीभर बेकिंग सोडा डालें
- कुछ लोग दूध को जल्दी फटने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उबालते समय दूध में एक चुटकी बेकिंग सोडा डाला जा सकता है।
- यह दूध की ताजगी थोड़ी देर तक बनाए रखने में मदद कर सकता है। ज्यादा मात्रा में बेकिंग सोडा डालने से स्वाद बदल सकता है।
6. खट्टी चीजों से दूर रखें
नींबू, इमली या खट्टे फलों के संपर्क में आने से दूध फट सकता है। दूध के बर्तन के पास खट्टी चीजें रखने से बचें। बहुत गर्म और खट्टी चीजों का कॉम्बिनेशन दूध फाड़ सकता है।
7. दूध को बार-बार बाहर ना निकालें
बार-बार फ्रिज से दूध निकालने और वापस रखने से तापमान बदलता रहता है। इससे दूध जल्दी खराब हो सकता है। जितनी जरूरत हो उतना ही दूध बाहर निकालें। इस्तेमाल के बाद तुरंत फ्रिज में वापस रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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