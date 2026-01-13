Hindustan Hindi News
पैकेट खुलने के बाद सील गए हैं नमकीन-बिस्किट, फिर से क्रिस्पी करने के लिए अपनाएं 2 किचन हैक्स

संक्षेप:

नमकीन-बिस्किट के पैकेट खुलने के बाद ये अक्सर सील जाते हैं। फिर इन्हें दोबारा कुरकुरा करना काफी मुश्किल होता है। चलिए बताते हैं सीले हुए नमकीन-बिस्किट को फिर से क्रिस्पी कैसे करें।

Jan 13, 2026 09:57 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
नमकीन-बिस्किट ज्यादातर हर घर में खाया जाता है और बच्चों से बूढ़ों तक सभी ये खाते हैं। लेकिन पैकेट खुलने के बाद नमकीन-बिस्किट को अगर सही से किसी बंद डिब्बे में न रखा जाए, तो ये सील जाते हैं और कुरकुरापन खत्म हो जाता है। नमकीन-बिस्किट का क्रिस्पी ना होना खाने में बिल्कुल मजा नहीं देता है और फिर लोग इसे फेंकना ही बेस्ट ऑप्शन समझते हैं। अगर आपके घर में पैकेट खुलने के बाद नमकीन-बिस्किट सील जाते हैं या फिर नमी के कारण ऐसा होता है, तो कुछ तरीकों से आप इन्हें वापिस क्रिस्पी-करारा कर सकते हैं। फिर इन्हें फेंकने की नौबत नहीं आएगी।

पहला तरीका- नमकीन-बिस्किट सील गए हैं, तो उन्हें एक कांच या फायबर बाउल में अलग-अलग रखें। फिर 50 सेकेंड के लिए इन्हें माइक्रोवेव में रखकर चलाएं। 50 सेकेंड बाद चेक करें, बिस्किल कुरकुरे लग रहे हैं या नहीं, अगर ना हो तो फिर से 50 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव चला दें।

दूसरा तरीका- कढ़ाही या तवे पर बिस्किट-नमकीन को रखकर गैस जला दें। कड़ाही में आपको ढक्कन से कवर करना होगा और बीच-बीच में पलटना भी है। तवे पर कर रहे हैं, तो पलटते हुए 1 मिनट तक हल्की आंच पर गर्म करें। तवे और कढ़ाही की गर्मी से बिस्किट-नमकीन वापिस से क्रिस्पी हो जाएंगे।

स्टोर करने का तरीका

- बिस्किट-नमकीन का पैकेट जब भी खोले, उसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें।

- अगर बंद कंटेनर नहीं है, तो किसी पन्नी में बांधकर रखें या फिर टाइट गेटिस लगा दें।

- हमेशा प्लास्टिक के डिब्बे की जगह कांच के कंटेनर का यूज करें। इनमें ये जल्दी सीलेंगे नहीं।

- कभी भी एक साथ कई बिस्किट या नमकीन न रखें। सभी प्रोडक्ट्स का अपना अलग नमी वाला लेबल होता है, जो बिगड़ सकता है।

- अगर किसी जगह पर सीलन या नमी है, तो वहां पर इन्हें न रखें। ऐसे में बिस्किट-नमकीन जल्दी सील जाते हैं और खराब हो जाते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
