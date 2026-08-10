हलवे को क्रीमी बनाने का सीक्रेट, रसोई की ये 1 चीज आएगी काम
हलवा बनाते समय स्वाद तो अच्छा आता है, लेकिन कई बार वह उतना मुलायम और मलाईदार नहीं बन पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बस एक छोटी सी ट्रिक आजमाकर देखें।
घर पर हलवा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे बिल्कुल मुलायम, मलाईदार और मुंह में घुल जाने जैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार हलवा बनाते समय वह ज्यादा सूखा हो जाता है या उसमें वह नरम बनावट नहीं आती, जो हलवे को खास बनाती है। ऐसे में आपको अपनी पूरी रेसिपी बदलने की जरूरत नहीं है। बस पकाते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। हलवे में सही समय पर बस ये एक चीज मिलानी है।
हलवे के लिए किचन हैक!
हलवे में थोड़ा गर्म दूध डालने से उसकी बनावट ज्यादा सॉफ्ट और मलाईदार हो सकती है। बस ध्यान रखें कि दूध ठंडा नहीं, गर्म होना चाहिए। बहुत ठंडा दूध डालने से हलवे का तापमान अचानक बदल जाएगा और कुकिंग प्रॉसेस पर भी असर पड़ेगा।
हलवे में गर्म दूध कब डालें?
यह बात काफी जरूरी है। हलवा लगभग पकने की स्थिति में हो और आपको लगे कि वह ज्यादा सूखा या कड़ा हो रहा है, तब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गर्म दूध डालें। एक साथ बहुत ज्यादा दूध डालने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ी मात्रा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर हलवा अभी भी सूखा लगे, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा और गर्म दूध डाल सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- फ्रिज से निकला ठंडा दूध सीधे हलवे में ना डालें। इसे पहले हल्का गर्म कर लें।
- दूध की मात्रा हलवे की जरूरत के हिसाब से रखें। ज्यादा दूध डालने से हलवा जरूरत से ज्यादा पतला या फिर चिपचिपा हो सकता है।
- दूध डालने के बाद हलवे को अच्छी तरह मिलाते रहें, ताकि दूध एक जगह जमा ना हो और हलवा एकसार बने।
- दूध डालने के बाद हलवे को लो फ्लेम पर पकाएं। इससे दूध अच्छी तरह हलवे में मिल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा।
कौन-कौन से हलवे में आजमा सकते हैं?
- सूजी/बेसन/आटे का हलवा कई बार पकने के बाद थोड़ा भारी और सूखा हो जाता है। इसमें जरूरत के हिसाब से गर्म दूध डालने से इसकी बनावट नरम और मलाईदार हो सकती है।
- गाजर के हलवे में दूध का इस्तेमाल पहले से ही किया जाता है। अगर हलवा पकने के बाद भी आपको थोड़ा सूखा लग रहा है, तो थोड़ी मात्रा में गर्म दूध मिलाकर इसे फिर से धीमी आंच पर पका सकते हैं।
हलवा स्वादिष्ट बनाने के कुछ और आसान टिप्स
- सूजी या आटे को अच्छी तरह भूनें, इससे हलवे का स्वाद अच्छा आएगा।
- दूध या पानी डालते समय धीरे-धीरे डालें और साथ में चलाते रहें।
- हलवे को तेज आंच पर ज्यादा देर तक ना पकाएं।
- मिठास अपनी पसंद के हिसाब से रखें।
- आखिर में थोड़ा घी डालने से स्वाद और खुशबू बढ़ सकती है।
- मेवे डालने से हलवा और स्वादिष्ट लगेगा।
अगली बार जब घर पर हलवा बनाएं और वह सूखा या कड़ा लगने लगे, तो पूरी रेसिपी खराब समझने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा गर्म दूध डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह मिलाएं। यह छोटी सी ट्रिक आपके हलवे की बनावट को काफी बेहतर बना सकती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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