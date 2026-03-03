खत्म होने वाला है फूल गोभी का सीजन, सालभर स्टोर करने के लिए अपनाएं 8 आसान तरीके
Top Hacks for Long Term Cauliflower Storage : आप फूलगोभी को सुखाकर स्टोर करने के इन 8 तरीकों को अपनाकर अपनी इस जायकेदार ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। आज के स्मार्ट स्टोरेज टिप्स फॉलो करके आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि साल के किसी भी महीने में ताजी गोभी का आनंद ले सकते हैं।
पार्टी मेन्यू हो या घर पर आ रहे हों मेहमान, खिली-खिली आलू गोभी की सब्जी, हर किसी की फेवरेट होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में फूलगोभी का सीजन जाने वाला है और आपको अपनी फेवरेट सब्जी का स्वाद चखने के लिए या तो अगले सीजन का इंतजार करना होगा या फिर बाजार से महंगे दामों पर बेस्वाद फ्रोजन गोभी खरीदकर खानी होगी। दोनों ही सूरतों में आपके टेस्ट बड्स निराश ही रहेंगे। अगर फूलगोभी की सब्जी आपकी भी फेवरेट है और आप इसका स्वाद पूरे साल लेना चाहते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप फूलगोभी को सुखाकर स्टोर करने के इन 8 तरीकों को अपनाकर अपनी इस जायकेदार ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। आज के स्मार्ट स्टोरेज टिप्स फॉलो करके आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि साल के किसी भी महीने में ताजी गोभी का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-
फूलगोभी को सुखाकर स्टोर करने के स्मार्ट स्टोरेज टिप्स
1. सही गोभी का चुनाव
स्टोर करने के लिए हमेशा ताजी, सफेद और सख्त फूलगोभी का चुनाव करें। ऐसी गोभी जिस पर काले धब्बे या कीड़े न हों, क्योंकि खराब गोभी सूखने के बाद और जल्दी खराब हो जाती है।
2. छोटे टुकड़ों में काटना
गोभी के डंठल हटा दें और उसे छोटे-छोटे फूलों में काट लें। ध्यान रखें कि सभी टुकड़े लगभग एक ही साइज के हों ताकि वे एक साथ सूखकर तैयार होंगे।
3. नमक के पानी से सफाई
कटी हुई गोभी को 10-15 मिनट के लिए गुनगुने नमक के पानी में भिगोकर रखें। ऐसा करने से गोभी में छिपे हुए कीड़े और गंदगी पूरी तरह निकलकर साफ हो जाएंगे।
4. ब्लांचिंग है जरूरी
एक बड़े बर्तन में पानी उबालकर उसमें 2-3 मिनट के लिए गोभी डालकर तुरंत निकालने के बाद बर्फ के ठंडे पानी में डाल दें। ऐसा करने से गोभी का रंग सफेद बना रहता है और पोषक तत्व भी खराब होने से बच जाते हैं।
5. अच्छी तरह धूप में सुखाना
ब्लांच की हुई गोभी को सूती कपड़े पर फैलाकर उसका अतिरिक्त पानी पूरी तरह पोंछ लें। नमी रहने पर गोभी में फंगस लग सकती है। अब साफ कपड़े या बड़ी थाली में गोभी को फैलाकर 2-3 दिनों तक तेज धूप में सुखाएं। जब गोभी एकदम सख्त और कुरकुरी हो जाए, तब समझें कि यह स्टोर करने के लिए तैयार हो चुकी है।
6. ओवन का उपयोग
अगर धूप कम है, तो आप 50-60°C पर ओवन में में भी इसे सुखा सकते हैं। इसमें लगभग 6-8 घंटे लग सकते हैं।
7. एयरटाइट स्टोरेज
सूखी हुई गोभी को पूरी तरह ठंडा होने दें। फिर इसे कांच के साफ जार या एयरटाइट कंटेनर में भरें। नमी से बचाने के लिए आप इसमें छोटा 'सिलिका जेल' का पैकेट भी डाल सकते हैं।
8. पकाने का तरीका
जब भी सब्जी बनानी हो, सूखी गोभी को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें, यह फिर से फ्रेश गोभी की तरह हो जाएगी।
