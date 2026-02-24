Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ना रगड़, ना महंगे प्रोडक्ट: कॉफी स्टेन हटाने का स्मार्ट तरीका

Feb 24, 2026 01:09 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कपड़ों पर कॉफी गिरना आम बात है, लेकिन उसका जिद्दी दाग अक्सर परेशानी बढ़ा देता है। सही घरेलू तरीका अपनाया जाए, तो पुराने से पुराने कॉफी स्टेन भी बिना नुकसान के हटाए जा सकते हैं।

ना रगड़, ना महंगे प्रोडक्ट: कॉफी स्टेन हटाने का स्मार्ट तरीका

सुबह की जल्दी, हाथ में कॉफी का मग और सफेद या पसंदीदा टी-शर्ट- बस एक छोटा-सा झटका और पूरा लुक खराब। कॉफी के दाग ऐसे होते हैं जो कपड़े में तुरंत बैठ जाते हैं और धोने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। अक्सर लोग घबराकर कपड़े को रगड़ देते हैं या तेज केमिकल इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे फैब्रिक खराब होने का डर रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिद्दी कॉफी स्टेन हटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि सही तरीका और थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। अगर दाग छोटा हो या पुराना और बड़ा- दोनों ही मामलों में कुछ आसान घरेलू स्टेप्स अपनाकर आप कपड़ों को फिर से साफ और फ्रेश बना सकते हैं, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए।

छोटे और हल्के कॉफी स्टेन के लिए आसान घरेलू उपाय

अगर कॉफी का दाग छोटा है या नया है, तो यह तरीका बहुत असरदार है।

स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:

  • एक ताजा नींबू लें और उसका कटा हुआ हिस्सा बेकिंग सोडा में डुबो लें।
  • अब नींबू को सीधे कॉफी के दाग पर रगड़ें।
  • इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि दाग ढीला हो जाए।
  • अब दाग पर थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड लगाएं।
  • सॉफ्ट ब्रश या उंगलियों से हल्के हाथ से स्क्रब करें।
  • इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से वॉशिंग मशीन में धो लें।
  • हल्के दागों में यह तरीका बिना किसी केमिकल के बेहतरीन रिजल्ट देता है।

ये भी पढ़ें:खस्ता गुजिया के लिए आटा कैसे गूंथे? शेफ ने बताया कितनी मैदा में कितना मोयन लगाएं

सफेद कपड़ों पर पुराने और जिद्दी कॉफी स्टेन कैसे हटाएं?

अगर दाग बड़ा है और सफेद कपड़े पर लगा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेना जरूरी होता है।

तरीका:

  • पहले वही नींबू और बेकिंग सोडा वाला प्रोसेस पूरे दाग वाले हिस्से पर करें।
  • अब दस्ताने पहन लें और बोतल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्लीच को पानी में घोलें। (जैसे: 1 बाल्टी पानी में 1 ढक्कन ब्लीच)
  • कपड़े को इस घोल में लगभग 20 मिनट तक भिगोकर रखें। ध्यान रहे, समय ज्यादा ना हो।
  • इसके बाद कपड़े को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि ब्लीच का असर खत्म हो जाए।
  • अब वॉशिंग मशीन में नॉर्मल वॉश चला दें।
  • नतीजा: वही पुरानी टी-शर्ट, लेकिन कॉफी का नामोनिशान नहीं।

ये भी पढ़ें:खोवा बनाने के लिए घंटों मेहनत ना करें, इन 2 चीजों को मिलाकर बनाएं इंस्टेंट खोवा

जरूरी सावधानियां

  • ब्लीच इस्तेमाल करने से पहले हमेशा कपड़े का लेबल चेक करें।
  • यह तरीका सफेद कॉटन कपड़ों के लिए सबसे सुरक्षित है।
  • रंगीन कपड़ों के लिए क्लोरीन ब्लीच की बजाय कलर-सेफ या ऑक्सीजन ब्लीच इस्तेमाल करें।
  • बार-बार ब्लीच के इस्तेमाल से प्रिंट हल्का पड़ सकता है, लेकिन कपड़ा बच जाता है।

ये भी पढ़ें:प्लास्टिक का डिब्बा नहीं फ्रीजर में स्टोर करने के लिए बेस्ट है चीज

क्यों काम करता है ये हैक?

नींबू में मौजूद नेचुरल एसिड, बेकिंग सोडा की क्लीनिंग पावर और डिशवॉश लिक्विड की ग्रीस-कटिंग क्षमता मिलकर दाग को फाइबर से बाहर निकाल देती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।