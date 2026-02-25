Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

डिब्बों से स्टिकर का चिपचिपा गोंद हटाने का सबसे आसान घरेलू हैक

Feb 25, 2026 11:13 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टिकर हटाने के बाद बचा चिपचिपा गोंद परेशान कर देता है। अगर आप बिना खरोंच डाले डिब्बों, जार या बोतलों से यह गोंद हटाना चाहते हैं, तो यह आसान किचन हैक जरूर आजमाएं।

डिब्बों से स्टिकर का चिपचिपा गोंद हटाने का सबसे आसान घरेलू हैक

घर में प्लास्टिक, कांच या स्टील के नए डिब्बे लाते समय उन पर लगे स्टिकर अक्सर सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। स्टिकर तो किसी तरह उतर जाता है, लेकिन उसके पीछे रह गया चिपचिपा गोंद देखने में भी खराब लगता है और धूल भी जल्दी पकड़ लेता है। कई लोग इसे हटाने के लिए नाखून, चाकू या स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिब्बे की सतह खराब हो सकती है।

अच्छी बात यह है कि इस जिद्दी गोंद को हटाने के लिए आपको किसी महंगे केमिकल या हार्ड स्क्रैचिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो आम चीजों से यह काम मिनटों में हो सकता है।

स्टिकर गोंद हटाने का सबसे आसान हैक

स्टेप 1: तेल लगाएं

सबसे पहले जिस जगह स्टिकर का गोंद बचा है, वहां थोड़ा सा तेल लगाएं। आप सरसों का तेल, नारियल तेल या कोई भी किचन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गोंद के चिपचिपे बंधन को तोड़ देता है, जिससे वह नरम पड़ जाता है। 2–3 मिनट तक तेल को ऐसे ही लगा रहने दें।

ये भी पढ़ें:कॉफी गिर गई? इन तरीकों से मिनटों में गायब होगा दाग

स्टेप 2: लिक्विड साबुन से हल्का स्क्रब करें

अब उस जगह पर थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश या हाथ धोने वाला साबुन डालें। किसी नरम स्पंज या कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ें। साबुन तेल की चिकनाहट हटाने के साथ-साथ गोंद को भी घोल देता है।

स्टेप 3: पानी से धो लें

अंत में साफ पानी से डिब्बे को धो लें। आप देखेंगे कि चिपचिपा गोंद पूरी तरह गायब हो चुका है और सतह बिल्कुल साफ है।

यह तरीका क्यों काम करता है?

स्टिकर का गोंद ऑयल-बेस्ड होता है। तेल उसे ढीला करता है, जबकि साबुन तेल और गोंद दोनों को हटाने में मदद करता है। यही वजह है कि यह तरीका सुरक्षित, असरदार और हर तरह की सतह के लिए उपयुक्त है।

ये भी पढ़ें:8 इंडियन ब्रेकफास्ट जिनमें अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन है, हेल्दी खाना है तो देखें

किन सतहों पर यह हैक काम करता है?

प्लास्टिक कंटेनर, कांच के जार और बोतलें, स्टील या मेटल के डिब्बे, किचन स्टोरेज बॉक्स, रोजमर्रा के घरेलू कंटेनर, आदि पर इस हैक को ट्राई कर सकते हैं।

क्या ना करें?

  • चाकू या ब्लेड से खुरचने से बचें।
  • हार्ड केमिकल या थिनर का इस्तेमाल ना करें।
  • बहुत सख्त स्क्रबर से रगड़ने से सतह खराब हो सकती है।

ये भी पढ़ें:खोवा बनाने के लिए घंटों मेहनत ना करें, इन 2 चीजों को मिलाकर बनाएं इंस्टेंट खोवा

असरदार हैक: अगर स्टिकर हटाने के बाद भी गोंद नहीं जा रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं। तेल और साबुन का यह आसान हैक बिना मेहनत और बिना नुकसान के कंटेनर को नया जैसा बना देता है। अगली बार किसी भी डिब्बे पर स्टिकर दिखे, बस यह तरीका याद रखें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।