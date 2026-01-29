आधा लीटर दूध से बनाएं 200 ग्राम पनीर, फटे दूध से ज्यादा पनीर निकालने का ये हैक जरूर जान लें

संक्षेप: Hack to get more paneer from half litre milk: आधा लीटर दूध से भी आप पर्याप्त मात्रा में पनीर फाड़कर निकाल सकती हैं। बस मंजू मित्तल के इस हैक को एक बार ट्राई करके देख लें। इससे पनीर ज्यादा मात्रा में और सॉफ्ट निकलती है।

घर में बनी पनीर शुद्ध, ताजी और मिलावट से दूर होती है। लेकिन काफी सारी महिलाएं शिकायत करती हैं कि घर में पनीर की मात्रा काफी कम होती है। मतलब आधा लीटर दूध को अगर फाड़कर पनीर बनाएं तो वो बस सौ से डेढ़ सौ ग्राम ही होती है। ऐसे में उन्हें ज्यादा मात्रा में दूध लेना पड़ता है। जिससे पनीर को सब्जी या डिशेज में यूज करने के लिए निकाला जा सके। अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि पनीर फाड़ने पर बहुत कम मात्रा में निकलती है तो मंजू मित्तल के इस हैक को जरूर ट्राई करें। जिससे आप मात्र आधा लीटर दूध से ही पर्याप्त मात्रा में पनीर निकाल सकेंगी। बस इस छोटे से हैक को जरूर नोट करके रख लें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

थोड़े से दूध से निकालें ढेर सारा पनीर अगर आप दूध फाड़ती हैं और पनीर की मात्रा बहुत थोड़ी सी निकलती है तो बस मंजू मित्तल के इस हैक को जान लें। जिससे आप एक लीटर दूध में ही पर्याप्त मात्रा में पनीर निकाल पाएंगी।

कैसे निकलेगा थोड़े दूध से ज्यादा पनीर सबसे पहले दूध को उबाल आने के लिए गैस पर रख दें। अगर आप ज्यादा पनीर चाहती हैं तो सबसे पहले फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा पनीर आपको मिलेगा। उसके बाद जब दूध में उबाल आ जाए तो नींबू का रस डालकर पनीर को फाड़ें। आप चाहें तो विनेगर या फिर फिटकरी से भी दूध को फाड़ सकती हैं। बस दूध में नींबू के रस को एक से दो चम्मच डाल दें। फिर चम्मच से चलाएं। दूध धीरे-धीरे फटना स्टार्ट हो जाएगा। जब दूध पूरी तरह से फट जाए, पानी अलग और पनीर बिल्कुल अलग हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।

अब इस स्टेज पर पनीर और अलग हुए पानी को छानने की गलती ना करें। इस फटे दूध को यूं ही 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने को छोड़ दें। ठंडा होने के बाद ये फटा हुआ पनीर पानी को अब्जॉर्ब करेगा और पनीर की मात्रा खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मंजू मित्तल ने इस हैक को वीडियो के जरिए शेयर किया है। जिसे आप भी ट्राई करके देख सकते हैं।