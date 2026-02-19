बिना तेल के मिनटों में तल जाएंगे करारे पापड़-चिप्स, पंकज भदौरिया ने शेयर किया बड़े काम का हैक
पापड़-चिप्स हम लोग तेल में ही तलकर खाते हैं लेकिन ज्यादा ऑयल खाना सेहत के लिए खतरनाक होता है। ऐसे में पंकज भदौरिया ने बिना तेल के पापड़-चिप्स तलने का तरीका खोज लिया है। चलिए आपको ये कमाल का हैक बताते हैं।
होली का त्योहार आते ही घरों में चिप्स और पापड़ बनने लगते हैं और इन्हें खाने में मजा भी आता है। करारे-क्रिस्पी पापड़ और चिप्स बनने के बाद लोग तेल में तल कर ही खाते हैं। कई लोग तेल या रिफाइंड से परहेज करते हैं और वो ऑयली के चक्कर में पापड़ और चिप्स नहीं खाते हैं। घर के बने ही नहीं बाजार के चिप्स या स्नैक्स भी तलने की वजह से लोग खाना पसंद नहीं करते। वैसे भी ज्यादा तेल खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ऐसे में बिना तेल के चिप्स और पापड़ को तलना बड़े टास्क से कम नहीं है। शेफ पंकज भदौरिया ने आसान हैक बताया है चिप्स और पापड़ को तलने का, जिससे आप बिना तेल के ही इन्हें तल सकते हैं और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे।
क्या है हैक
हम सभी लोग पापड़-चिप्स तलने के लिए कढ़ाही चढ़ाकर उसमें तेल गर्म होने के लिए डाल देते हैं, लेकिन इसमें आपको तेल नहीं डालना है। पहले एक प्लेट में चिप्स-पापड़ और अन्य स्नैक्स को निकालकर रख लें। फिर लेना है नमक का एक पैकेट, जी हां, पंकज भदौरिया नमक के साथ पापड़-चिप्स तलने का हैक बता रही है। अब कढ़ाही में नमक हल्का गर्म होने के लिए डाल दें।
कैसे तलें
जब कढ़ाही में नमक गर्म हो जाए, तब इसमें चिप्स को डालें और नमक से कवर करें। कवर ऐसे करना है कि नमक की गर्माहट से ही चिप्स तल जाए। ऐसे ही पापड़ के साथ आपको करना है और बाजार वाले स्नैक्स को भी ऐसे ही तल सकते हैं। नमक से सभी को कवर करें और 1 मिनट तक चलाते हुए तलें। ऐसे आप देखेंगे कि पापड़-चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। कढ़ाही से निकालते वक्त इन पर लगा नमक हाथ से झाड़ लें और फिर प्लेट में रखें। जो लोग तेल से परहेज करते हैं, वो नमक में तले हुए पापड़ को खाएं। ये हेल्दी भी होगा और क्रिस्पी भी।
अन्य तरीका
नमक हैक के अलावा माइक्रोवेव में तलने का तरीका भी है। चिप्स और पापड़ को ओवन में रखें और उसे फ्राई ऑप्शन पर सेट करें। कुछ ही मिनट में आपके स्नैक्स बिना तेल के तलकर तैयार हो जाएंगे। वैसे आजकल एयर फ्रायर भी इस काम को आसान कर चुका है और उसमें बिना तेल के इन स्नैक्स को तल सकते हैं लेकिन ये नमक वाला हैक एक बार ट्राई करके जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।