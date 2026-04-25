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हाथ से छूने की जरूरत नहीं! काले-जले लोहे के तवे को मिनटों में चमका देगा ये नुस्खा

Apr 25, 2026 07:35 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Jala hua lohe ka tawa saaf karne ki trick: लोहे के तवे पर पराठा या फ्राईड वेजिटेबल बना दी है और वो बहुत ही ज्यादा गंदा-काला हो चुका है। तो अपने हाथों और नाखूनों को बगैर काला किए साफ करने का ये नुस्खा जरूर जान लें।

हाथ से छूने की जरूरत नहीं! काले-जले लोहे के तवे को मिनटों में चमका देगा ये नुस्खा

लोहे के तवे पर रोटी-पराठा बनाने पर वो काला हो जाता है। और अगर कभी तवा फ्राई या तवा वेजिटेबल जैसी चीजें बना दिया तब तो इतना ज्यादा जल जाता है कि इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। तवे को रगड़ने पर हाथ दुखने लगते हैं और हाथों और नाखूनों के आसपास कालिख जम जाती है। जिसकी वजह से आपका महंगा मैनीक्योर खराब हो जाता है। अब अगर अपने हाथ और नाखूनों को खराब नहीं करना चाहती हैं तो इस आसान से नुस्खे को जरूर नोट कर लें। बगैर हाथों को गंदा और काला किए पूरा तवा चमचमाने लगेगा।

लोहे के काले-जले तवे को साफ करने का आसान सा नुस्खा

  • लोहे का तवा जलकर काला हो चुका है तो बस कुछ नहीं करना है। रसोई में रखें इन सामान की मदद से इसे चमका लें। सबसे पहले तवे को गर्म कर लें। जब तवा बिल्कुल गर्म हो जाए तो इस पर थोड़ी मात्रा में विनेगर और साथ में एक चम्मच नमक डाल दें। नमक के साथ एक पाउच ईनो का भी डाल दें। गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब एक नीबू को लेकर आधा कर लें। आधे नींबू के पिछले हिस्से को कांटे में फंसाकर पकड़ दें। अब आपका तवा साफ करने का काम आसान हो जाएगा। हाथों और नाखूनों पर कालिख नहीं जमा होगी और तवा भी बिल्कुल चमकने लगेगा।
  • बस तवे के हैंडल को पकड़ें और कांटे में फंसे नींबू की मदद से रगड़ें। रगड़ने पर आप देखेंगे कि गर्माहट पर नींबू और हल्का विनेगर डालने से सारा जलापन बाहर निकल रहा है। बस इसे धीरे-धीरे रगड़ेंगे। मात्र एक मिनट में ही पूरा तवा साफ होने लगेगा।
  • जब ये अच्छी तरह से रगड़ लें तो पानी और जो खुरचन निकली है उसे गिरा दें।
  • अब किसी डिशवॉश जेल को डालें और फिर उसी नींबू की मदद से रगड़ें।
  • बस अब पानी चलाकर तवे को धो लें। बर्तन धोने वाला जूना लें और फिर हल्के हाथ से रगड़ दें।
  • ऐसा करने से सारा तवा साफ हो कर चमकने लगेगा और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे।

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तवा साफ करने के बाद जरूरी टिप्स

जब तवे को अच्छी तरह से साफ कर लें तो ये जरूरी स्टेप जरूर फॉलो करें। किसी भी साफ कपड़े से पूरे तवे को पोंछ लें। ऐसा करने से लोहे का तवा जंग नहीं खाता और आप इसे सीजन करके डोसा या उत्तपम जैसी चीजों को बनाने के लिए भी रेडी कर सकेंगी।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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