लहसुन छीलते-छीलते थक गए? इस ट्रिक से कुछ सेकंड में हो जाएगा काम
Kitchen Hack: अगर लहसुन छीलना आपको सबसे झंझट वाला काम लगता है, तो यह आसान तरीका आपके बहुत काम आएगा। सिर्फ कुछ सेकंड की छोटी-सी ट्रिक से छिलका आसानी से निकल सकता है।
रसोई में खाना बनाते समय सबसे ज्यादा समय अगर किसी छोटी-सी चीज में लगता है, तो वह है लहसुन छीलना। एक-दो कलियां हों तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा लहसुन छीलना हो, तो उंगलियां भी थक जाती हैं और काफी समय भी लग जाता है। कई बार छिलका इतनी मजबूती से चिपका होता है कि आसानी से निकलता ही नहीं।
ऐसे में सोचिए, अगर लहसुन की कलियां बिना ज्यादा मेहनत किए कुछ ही सेकंड में छिल जाएं, तो रसोई का काम कितना आसान हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसके लिए ना किसी महंगे उपकरण की जरूरत है और ना ही किसी खास सामग्री की। बस एक आसान-सी किचन ट्रिक आपके कई मिनट बचा सकती है।
लहसुन छीलने का आसान तरीका
सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ा गर्म पानी लें। अब लहसुन की कलियों को इसमें दस से पंद्रह सेकंड के लिए डाल दें। इसके बाद कलियों को पानी से बाहर निकालें। अब हल्के हाथ से दबाते ही छिलका आसानी से निकलने लगेगा।
गर्म पानी से छिलका जल्दी क्यों निकलता है?
गर्म पानी की हल्की गर्माहट से लहसुन का बाहरी छिलका थोड़ा नरम हो जाता है। इससे छिलका और कली के बीच की पकड़ ढीली पड़ सकती है। यही वजह है कि छिलका आसानी से अलग होने लगता है।
किन लोगों के लिए यह तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद है?
- जो रोज खाना बनाते हैं।
- जिन्हें एक साथ ज्यादा लहसुन छीलना पड़ता है।
- जिनके हाथों में दर्द रहता है।
- जो रसोई का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं।
इस ट्रिक को अपनाते समय रखें ये बातें
- बहुत देर तक पानी में ना रखें: लहसुन को सिर्फ दस से पंद्रह सेकंड तक ही गर्म पानी में रखें। ज्यादा देर रखने से इसकी बनावट बदल सकती है।
- बहुत ज्यादा उबलता पानी ना लें: हल्का गर्म पानी ही काफी है। बहुत ज्यादा गर्म पानी से हाथ जलने का खतरा हो सकता है।
- छीलने के तुरंत बाद इस्तेमाल करें: अगर लहसुन काटना या पीसना है, तो छीलने के बाद तुरंत इस्तेमाल करना बेहतर रहता है।
लहसुन के दूसरे आसान किचन टिप्स
- छिले हुए लहसुन को सूखे डिब्बे में रखें।
- जरूरत के हिसाब से ही छीलें।
- हमेशा ताजा और सख्त लहसुन चुनें।
- खराब या नरम कलियों को अलग कर दें।
काम का हैक! अगर आप भी लहसुन छीलने में समय और मेहनत बचाना चाहते हैं, तो अगली बार यह आसान किचन ट्रिक जरूर आजमाएं। आपका रसोई का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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