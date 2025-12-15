पालक, सोया, मेथी जैसे साग काटने में अब नहीं होंगे हाथ दर्द, पूजा जी ने बताया कमाल का आसान तरीका
सर्दियों के मौसम में साग की भरमार होती है, बथुआ, पालक, मेथी, सोया, सरसों के साग बाजार में खूब मिलते हैं। इन्हें खाना भी लोग पसंद करते हैं, ये काफी हेल्दी होते हैं। लेकिन इन्हें साफ करने और काटने में हाथ दर्द होने लगते हैं। चलिए आपको साग काटने का सबसे सरल तरीका बताते हैं।
सर्दियों के मौसम में साग वाली सब्जियां खूब बिकने लगती हैं और लोग इन्हें खाना भी पसंद करते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, सोया, सरसों जैसे साग को अलग-अलग अंदाज में बनाकर खाया जाता है। इन साग को खाने से सेहत को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं लेकिन इन्हें साफ करने और काटने में काफी समय लगता है। पत्तियों को अच्छे से साफ करना और फिर बारीक काटने में हाथ भी दर्द होने लगता है। अगर आप भी साग को साफ करने और काटने से तंग आकर इसे खाना बंद कर चुके हैं, तो हम आपको इसे काटने का आसान हैक बताने जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पूजा की रसोई में एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें महिला ने साग काटने का सिंपल तरीका बता दिया है।
काटने का तरीका क्या है
ज्यादातर सभी साग को काटने के बाद ही साफ किया जाता है। ऐसे में पहले आप उसकी सड़ी-गली पत्तियों को देखकर हटा दें। अब इसे पोर्शन में बंडल बनाएं और रख दें। हर बंडल में बालों में लगाने वाली रबड़ बैंड को बांध दें। अब साग का बंडल खुलेगा नहीं और न ही पत्तियां बिखरेंगी। बस इसे चॉपर या जमीन पर अखबार बिछाकर रखें और काटना शुरू करें। पहले जड़ को काटकर हटा दें, अगर डंडी ज्यादा मोटी हो तो उसे भी काट लें। इसके बाद साग को चाकू से महीन काटते रहें। रबड़ से बंधा हुआ बंडल खुलेगा नहीं और साग आसानी से कट भी जाएगा।
साफ करने का तरीका
साग काटने के बाद उसे साफ करने का तरीका भी यहां जान लें। बाल्टी या भगोने में पानी भरें और इसमें कटे हुए साग को डाल दें। अब इसमें नल चलाकर हाथों से फेरते हुए साग को साफ करें, फिर साग निकालकर छलनी वाली डलिया में रखें। ऐसा करने से साग की मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ये साफ हो जाएगा। दो पानी से साग को साफ कर लें, तो ये अच्छे से क्लीन होगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।