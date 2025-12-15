Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाeasy cutting hack of green leafy vegetables with rubber band by pooja ki rasoi
पालक, सोया, मेथी जैसे साग काटने में अब नहीं होंगे हाथ दर्द, पूजा जी ने बताया कमाल का आसान तरीका

पालक, सोया, मेथी जैसे साग काटने में अब नहीं होंगे हाथ दर्द, पूजा जी ने बताया कमाल का आसान तरीका

संक्षेप:

सर्दियों के मौसम में साग की भरमार होती है, बथुआ, पालक, मेथी, सोया, सरसों के साग बाजार में खूब मिलते हैं। इन्हें खाना भी लोग पसंद करते हैं, ये काफी हेल्दी होते हैं। लेकिन इन्हें साफ करने और काटने में हाथ दर्द होने लगते हैं। चलिए आपको साग काटने का सबसे सरल तरीका बताते हैं।

Dec 15, 2025 04:45 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में साग वाली सब्जियां खूब बिकने लगती हैं और लोग इन्हें खाना भी पसंद करते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, सोया, सरसों जैसे साग को अलग-अलग अंदाज में बनाकर खाया जाता है। इन साग को खाने से सेहत को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं लेकिन इन्हें साफ करने और काटने में काफी समय लगता है। पत्तियों को अच्छे से साफ करना और फिर बारीक काटने में हाथ भी दर्द होने लगता है। अगर आप भी साग को साफ करने और काटने से तंग आकर इसे खाना बंद कर चुके हैं, तो हम आपको इसे काटने का आसान हैक बताने जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पूजा की रसोई में एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें महिला ने साग काटने का सिंपल तरीका बता दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काटने का तरीका क्या है

ज्यादातर सभी साग को काटने के बाद ही साफ किया जाता है। ऐसे में पहले आप उसकी सड़ी-गली पत्तियों को देखकर हटा दें। अब इसे पोर्शन में बंडल बनाएं और रख दें। हर बंडल में बालों में लगाने वाली रबड़ बैंड को बांध दें। अब साग का बंडल खुलेगा नहीं और न ही पत्तियां बिखरेंगी। बस इसे चॉपर या जमीन पर अखबार बिछाकर रखें और काटना शुरू करें। पहले जड़ को काटकर हटा दें, अगर डंडी ज्यादा मोटी हो तो उसे भी काट लें। इसके बाद साग को चाकू से महीन काटते रहें। रबड़ से बंधा हुआ बंडल खुलेगा नहीं और साग आसानी से कट भी जाएगा।

साफ करने का तरीका

साग काटने के बाद उसे साफ करने का तरीका भी यहां जान लें। बाल्टी या भगोने में पानी भरें और इसमें कटे हुए साग को डाल दें। अब इसमें नल चलाकर हाथों से फेरते हुए साग को साफ करें, फिर साग निकालकर छलनी वाली डलिया में रखें। ऐसा करने से साग की मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ये साफ हो जाएगा। दो पानी से साग को साफ कर लें, तो ये अच्छे से क्लीन होगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।