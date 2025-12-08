हरी मिर्च के पकोड़े बनेंगे क्रिस्पी-करारे, नोट कर लें 5 आसान कुकिंग टिप्स

संक्षेप: हरी मिर्च के पकोड़े क्रिस्पी-करारे खाना हर किसी को पसंद होता है। गर्म चाय के साथ कुरकुरे पकोड़ो हो, तो मजा आ जाता है। चलिए बताते हैं हरी मिर्च के पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनेंगे और आपको बेसन में क्या मिक्स करना है।

सर्दियों के मौसम में सुबह या शाम स्नैक्स में कुरकुरे-करारे हरी मिर्च के पकोड़े और गर्म चाय मिल जाए, तो जन्नत जैसा फील आता है। ज्यादातर लोगों को मोटी वाली हरी मिर्च के पकोड़े खाना काफी पसंद होता है। बेसन के बैटर में इसे लपेटकर बनाया जाता है। लेकिन हरी मिर्च के पकोड़े बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें खाने में मजा नहीं आता। अगर आपके पकोड़े भी बनाते ही मुलायम पड़ जाते हैं, तो कुछ आसान कुकिंग टिप्स नोट कर लें। बेसन के बैटर में इन चीजों को मिलाने से पकोड़े करारे बन जाएंगे।

क्या है कुकिंग टिप्स- हरी मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए जब आप बेसन का घोल बनाएंगी, तो उसमें नमक-हल्दी के साथ क्या मिलाना है। चलिए आपको बताते हैं।

1- बेसन के बैटर में आप चावल का आटा या फिर कॉर्न फ्लोर मिक्स करें। सिर्फ 2 चम्मच ही बेसन के घोल में मिलाएं।

2- बेसन का घोल बनाने के लिए ठंडा पानी ही लें। कई लोग गुनगुना पानी लेते हैं, उससे बेसन में गुठली पड़ जाएगी और फिर पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे।

3- मिर्च को बेसन में अच्छे से लपेट लें। हरी मिर्च में आपने बीच में चीरा लगाया होगा, उसमें भी हल्का बेसन भरें। इससे बेसन का क्रिस्पीपन पकोड़े में पता चलेगा।

4- पकोड़े ज्यादा क्रिस्पी करने हैं, तो चुटकीभर बेकिंग सोडा मिला दें। इससे करारे भी होंगे और कलर भी बढ़िया आएगा।

5- बेसन के बैटर में थोड़ा सा घी या तेल मिक्स कर सकते हैं। इन्हें मिलाने से भी पकोड़े का स्वाद बढ़ेगा और ये कुरकुरे बनेंगे।

सामग्री- हरी मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए आपको चाहिए- मोटी हरी मिर्च, बेसन, नमक, हल्दी, अदरक-लहसुन पेस्ट, तेल, पानी, 1 उबला आलू, जीरा पाउडर।