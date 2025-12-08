Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाeasy Cooking tips to make green chilli pakora crispy
हरी मिर्च के पकोड़े बनेंगे क्रिस्पी-करारे, नोट कर लें 5 आसान कुकिंग टिप्स

हरी मिर्च के पकोड़े बनेंगे क्रिस्पी-करारे, नोट कर लें 5 आसान कुकिंग टिप्स

संक्षेप:

हरी मिर्च के पकोड़े क्रिस्पी-करारे खाना हर किसी को पसंद होता है। गर्म चाय के साथ कुरकुरे पकोड़ो हो, तो मजा आ जाता है। चलिए बताते हैं हरी मिर्च के पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनेंगे और आपको बेसन में क्या मिक्स करना है।

Dec 08, 2025 07:02 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में सुबह या शाम स्नैक्स में कुरकुरे-करारे हरी मिर्च के पकोड़े और गर्म चाय मिल जाए, तो जन्नत जैसा फील आता है। ज्यादातर लोगों को मोटी वाली हरी मिर्च के पकोड़े खाना काफी पसंद होता है। बेसन के बैटर में इसे लपेटकर बनाया जाता है। लेकिन हरी मिर्च के पकोड़े बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें खाने में मजा नहीं आता। अगर आपके पकोड़े भी बनाते ही मुलायम पड़ जाते हैं, तो कुछ आसान कुकिंग टिप्स नोट कर लें। बेसन के बैटर में इन चीजों को मिलाने से पकोड़े करारे बन जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है कुकिंग टिप्स-

हरी मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए जब आप बेसन का घोल बनाएंगी, तो उसमें नमक-हल्दी के साथ क्या मिलाना है। चलिए आपको बताते हैं।

1- बेसन के बैटर में आप चावल का आटा या फिर कॉर्न फ्लोर मिक्स करें। सिर्फ 2 चम्मच ही बेसन के घोल में मिलाएं।

2- बेसन का घोल बनाने के लिए ठंडा पानी ही लें। कई लोग गुनगुना पानी लेते हैं, उससे बेसन में गुठली पड़ जाएगी और फिर पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे।

3- मिर्च को बेसन में अच्छे से लपेट लें। हरी मिर्च में आपने बीच में चीरा लगाया होगा, उसमें भी हल्का बेसन भरें। इससे बेसन का क्रिस्पीपन पकोड़े में पता चलेगा।

4- पकोड़े ज्यादा क्रिस्पी करने हैं, तो चुटकीभर बेकिंग सोडा मिला दें। इससे करारे भी होंगे और कलर भी बढ़िया आएगा।

5- बेसन के बैटर में थोड़ा सा घी या तेल मिक्स कर सकते हैं। इन्हें मिलाने से भी पकोड़े का स्वाद बढ़ेगा और ये कुरकुरे बनेंगे।

green chilli pakora

सामग्री- हरी मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए आपको चाहिए- मोटी हरी मिर्च, बेसन, नमक, हल्दी, अदरक-लहसुन पेस्ट, तेल, पानी, 1 उबला आलू, जीरा पाउडर।

बनाने का तरीका- सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर बीच से चीरा लगाकर काटकर साइड रख दें। अब उबले आलू में जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिक्स करें और फीलिंग बनाएं। इस फीलिंग को हरी मिर्च में भर दें। थाली में बेसन का बैटर घोलना शुरू करें। बेसन में हल्दी, नमक डालकर घोलें और इसमें फीलिंग वाले मिर्चों को डीप करें। कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें फ्राई कर लें। जब मिर्च के पकोड़े गोल्डन ब्राउन दिखने लगे, तो निकाल लें। फिर हरी-लाल चटनी के साथ इसे सर्व करें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।