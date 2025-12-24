Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाEasy and smart ways to wash dishes in winter 4 amazing kitchen hacks
सर्दी में बर्तन धोते समय अब नहीं होंगे हाथ सुन्न, ये 4 किचन हैक्स झटपट करेंगे काम आसान

सर्दी में बर्तन धोते समय अब नहीं होंगे हाथ सुन्न, ये 4 किचन हैक्स झटपट करेंगे काम आसान

संक्षेप:

सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में काम करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता और ऐसे में अगर बर्तन धोने पड़ जाए, तो हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। अगर आप भी ठंडे पानी से बर्तन धोती हैं, तो कुछ हैक्स की मदद से काम को आसान बना सकती हैं। 

Dec 24, 2025 08:05 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में महिलाएं सोचती हैं, जितना पानी में कम काम हो उतना ही अच्छा। ठंड के मौसम में पानी में काम करते समय अक्सर हाथ सुन्न हो जाते हैं या फिर ड्राई होने लगते हैं। लेकिन किचन में ऐसे सौ काम होते हैं, जो पानी के बिना नहीं हो सकते। जैसे बर्तन, सब्जी धोना। वैसे तो आप बर्तन धोने के लिए सर्दी में गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे न सिर्फ हाथ सही रहेंगे बल्कि बर्तनों की चिकनाई भी अच्छे से साफ हो जाएगी। ठंड में अक्सर बर्तनों में घी-तेल लगा रहता है, जो ठंडे पानी से नहीं साफ होता। ऐसे में आप थोड़ा गर्म पानी ले सकती हैं। अगर आप भी ठंडे पानी से बर्तन धोती हैं, तो कुछ आसान किचन हैक्स अपनाकर अपने हाथों की केयर भी कर सकते हैं और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। जी हां, कुछ किचन टिप्स ऐसे हैं, जो आपके गंदे बर्तनों को साफ भी कर देंगे और आपको भी परेशानी नहीं होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या हैं ये किचन हैक्स

1- पानी में भिगोएं- खाने के तुरंत बाद बर्तनों में पानी में भिगोकर रख दें। आप बर्तन भिगोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इससे बर्तनों में लगा झूठा साफ हो जाएगा और बर्तन मांजने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी।

2- रबर वाले ग्लव्स- सर्दी में बर्तन मांजने के लिए आप रबड़ वाले ग्लव्स पहन सकती हैं। इससे हाथों में ठंडा पानी नहीं लगेगा और बर्तन भी आसानी से साफ हो जाएंगे। रबर के ग्लव्स आजकल बर्तन धोने के लिए अलग से आने लगे हैं।

ways to wash dishes in winter

3- जले हुए बर्तन- जले हुए बर्तनों में अलग कर दें और इनमें नींबू का रस-बेकिंग सोडा डालकर 2 मिनट छोड़ दें। तब तक आप बाकि बर्तनों को साफ करें। फिर इसे जूने की मदद से रगड़कर साफ कर लें।

4- तवा साफ करें- तवे को अक्सर महिलाएं आखिरी में रगड़ती है, ये गलती न करें। तवे को पहले ही साफ करें। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। तवे को आप ईंट या फिर हार्पिक से चमकाएं। ईंट वाले तरीके में मेहनत है और हार्पिक डालकर जूना चलाने से तवा फौरन चमक उठेगा।

ये भी पढ़ें:झटपट निपटाने हैं घर के काम, तो चटोरी चेतना के ये अमेजिंग हैक्स करें ट्राई
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।