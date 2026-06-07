एक गिलास के अंदर फंस गया है दूसरा? देखें निकालने का सबसे आसान तरीका

किचन हैक्स असल में वो स्मार्ट, छोटे और आसान तरीके होते हैं जो हमारे रोजाना के खाना पकाने और रसोई के कामों को बेहद आसान बना देते हैं। इन्हें अपनाने से सिर्फ खाना पकाने का तरीका नहीं बदलता बल्कि ये आपकी लाइफस्टाइल को ज्यादा आसान और स्ट्रेस फ्री बना देते हैं। जब आप कम मेहनत में किसी मुश्किल काम को चुटकियों में कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे में खाना बनाना या किचन के काम करना बोझ नहीं बल्कि एक आसान प्रक्रिया लगने लगता है, तो उसमें मजा आने लगता है और नए-नए हैक्स ट्राई करने से रसोई में बोरियत नहीं होती और आप कम समय में एक प्रो-शेफ की तरह काम कर पाते हैं। ट्रिक्स और हैक्स खाना बनाने से लेकर सफाई तक में खूब काम आते हैं। कई बार किचन सिंक में बर्तन रखने का तरीका गड़बड़ा जाता है वह एक दूसरे में फंसने लगते हैं। कई बार कटोरी के अंदर कटोरी फंस जाती है, तो कई बार दो प्लेटे फंस जाती हैं। एक बार अगर ये फंस जाएं तो इन्हें निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। यहां हम एक ऐसे हैक के बारे में बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप गिलास के अंदर फंसे गिलास को आसानी से निकाल पाएंगे।