केमिकल वाले क्लीनर से नहीं, बस एक घरेलू नुस्खे से साफ होते हैं पीतल के बर्तन

पीतल हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी की बूंदों या उमस के संपर्क में आता है, तो एक केमिकल प्रतिक्रिया होती है। जिसकी वजह से बर्तन काला होने लगते है। ऐसे में इसे साफ करने के लिए यहां बताए तरीके को अपनाएं।

पीतल के बर्तन जब तक हवा-पानी के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक खराब नहीं होते हैं। लेकिन एक बार यूज में आ जाएं तो ये बहुत जल्दी काले और गंदे होने लगते हैं। ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए लोग तरह-तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पीतल के बर्तन फीके और बेजान हो गए हैं, तो यहां एक आसान देसी नुस्खा है जो वाकई कारगर है और घर में आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके इन्हें चमकाया जा सकता है। ऑक्सीकरण के कारण पीतल अपनी चमक खो देता है और यहां बताए गए मिक्स को तैयार करके आप गंदगी की परत को प्रभावी ढंग से हटाने में मदद करता है। यहां बताया गया नुस्खा शशांक अलशी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उनके बताए नुस्खे के अलावा तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए दादी-नानी के फेवरिट तरीके भी बता रहे हैं जानिए।

कैसे साफ करें पीतल के बर्तन इस नुस्खे को अपनाने के लिए सबसे पहले, एक मिट्टी का दीया लें और उसे बारीक पीस लें। यह एक प्राकृतिक हल्का अब्रेसिव है जो सतह को नुकसान पहुंचाए बिना गंदगी और ऑक्सीकरण को हटाने में मदद करता है। अब इस पाउडर में एक चम्मच सिरका और एक चम्मच नमक मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि यह गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। सिरका ऑक्सीकरण और दागों को साफ करने में मदद करता है, जबकि नमक स्क्रबिंग एजेंट के रूप में काम करके सफाई की शक्ति को बढ़ाता है। इस पेस्ट को पीतल की सतह पर समान रूप से लगाएं। इसे एक मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हल्के से रगड़ें। आप देखेंगे कि फीकी परत उतरने लगेगी और चमक तुरंत लौट आएगी। इसे पानी से धो लें और अंत में चमक के लिए पोंछकर सुखा लें।

पीतल के बर्तन साफ करने के लिए दादी-नानी वाले नुस्खे पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए दादी-नानी कुछ नुस्खों को सालों से अपनाती आ रही हैं, जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं-

नींबू और नमक- नींबू के टुकड़े पर थोड़ा नमक छिड़क कर बर्तन पर रगड़ें। एसिड और नमक का कॉम्बिनेशन ऑक्सीकरण की परत को तुरंत हटा देता है।

इमली का गूदा- इमली को पानी में भिगोकर उसके गूदे से बर्तन को रगड़ने पर भी पीतल एकदम चमक उठता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को दादी-नानी इसी तरह से साफ करना पसंद करती हैं।