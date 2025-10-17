Hindustan Hindi News
दिवाली पर रसोई में ही बीत जाता है सारा टाइम? फटाफट खाना बनाने में मदद करेंगी ये 5 टिप्स!

संक्षेप: गृहणियों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि उनका त्योहार वाला दिन रसोई में ही बीत जाता है। अब काम तो रहेगा लेकिन थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप इसे आसान जरूर बना सकती हैं। यहां हम बता रहे हैं कुछ टिप्स

Fri, 17 Oct 2025 04:59 PMAnmol Chauhan हिन्दुस्तान
सालभर का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली बस कुछ दिन दूर है और अभी से अपने नोटिस किया होगा कि सारा समय घर के कामों में ही निकल रहा है। आफत है कि ये काम दीवाली के दिन भी खत्म नहीं होता। खासतौर से रसोई का काम। अब घरवालों के लिए स्पेशल खाना, मिठाइयां और स्नैक्स अलग बनते हैं, वहीं मेहमानों के लिए भी कई चीजें बनानी पड़ती हैं। गृहणियों की तो अक्सर यही शिकायत रहती है कि उनका त्योहार वाला दिन रसोई में ही बीत जाता है। अब काम तो रहेगा लेकिन थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप इसे आसान जरूर बना सकती हैं। यहां हम बता रहे हैं कुछ टिप्स, जिन्हें ध्यान में रखेंगी तो सारा काम भी हो जाएगा और पूरा दिन रसोई में नहीं बिताना पड़ेगा।

झटपट बन जाएगा सारा खाना

1 दीपावली के दिन रसोई में कम वक्त बिताना चाहती हैं, तो मेन्यू पहले से तय कर लें। मेन्यू के मुताबिक सभी सामग्री की पहली से खरीदारी कर लें। पहले से तैयारी करने का फायदा यह होगा कि अंत समय में होने वाली भागदौड़ और तनाव से आप पूरी तरह से बच जाएंगी।

2 दीपावली के लिए पारंपरिक पकवान जैसे लड्डू और चकली आदि बना रही हैं, तो एक बार में ही इन्हें ज्यादा मात्रा में बना लें। ये सब चीजें लंबे समय तक इस्तेमाल योग्य रहती हैं, इसलिए पहले ही इन्हें बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें।

3 आज के वक्त में बाजार ने हमारा ढेर सारा काम आसान कर दिया है। बाजार में बहुत सारी चीजें अब रेडीमेड उपलब्ध हैं। उन्हें खरीद कर इस्तेमाल करें। कद्दूकस किया नारियल, समोसा रैपर्स, स्प्रिंग रोल रैपर्स आदि बाजार से रेडीमेड खरीदकर लाएं। इनके इस्तेमाल से खाना बनाने में वक्त कम लगेगा।

4 त्योहार के दिन कई व्यंजन बनाए जाएं, जरूरी नहीं। आप समझदारी से मेन्यू तय करके रसोई में कम वक्त बिता सकती हैं। बिरयानी, पुलाव जैसी चीजें मेहमानों को पसंद आएंगी और आप कई सारी चीजें बनाने से बच जाएंगी।

5 छोला-राजमा जैसी चीजें बनाने की योजना है, तो उन्हें एक दिन पहले ही भिगो लें और उबालकर रख लें। सब्जियों के लिए मसाला भी पहले से ही तैयार करके रख लें और फ्रिज में स्टोर करके रख लें। दीपावली वाले दिन आपकी सारी रेसिपीज झटपट बन जाएंगी।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Cooking Tips

