खानाDo you wash your leafy greens the wrong way chef pankaj shares a simple right method to wash leafy greens for eating
कहीं आप भी गलत तरीके से तो नहीं धोते साग? शेफ पंकज ने शेयर किया बेहद आसान तरीका

कहीं आप भी गलत तरीके से तो नहीं धोते साग? शेफ पंकज ने शेयर किया बेहद आसान तरीका

संक्षेप:

Right way to wash leafy greens : साग का स्वाद और पोषक तत्व, दोनों को बनाए रखने के लिए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया से आइए जानते हैं क्या है हरी पत्तेदार सब्जियों को धोने का सही और आसान तरीका।

Dec 12, 2025 11:56 am ISTManju Mamgain
Right way to wash leafy greens : सर्दियों का मौसम आते ही भारतीय रसोई साग की खुशबू से महकने लगती है। साग खाने में जितना टेस्टी होता है, उसे साफ करके धोना उतना ही मुश्किल काम होता है। साग का अगर अच्छी तरह धोकर ना पकाया जाए तो उसका किरकिरा स्वाद टेस्ट और सेहत दोनों खराब कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आप गलत तरीके से भी साग धोते हैं तो उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में साग का स्वाद और पोषक तत्व, दोनों को बनाए रखने के लिए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया से आइए जानते हैं क्या है हरी पत्तेदार सब्जियों को धोने का सही और आसान तरीका।

मास्टर शेफ पंकज भदौरिया का हरी पत्तेदार सब्जियों को धोने का तरीका

साग को अच्छी तरह धोने के लिए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया सबसे पहले एक बड़े कटोरे का इस्तेमाल करती हैं। इस कटोरे में पकंज पानी भरकर उसमें साग की हरी पत्तियों को अच्छी तरह डूबो लेती हैं। पानी में डूबी इन पत्तियों को फिर अपनी उंगलियों की मदद से हल्के-हल्के मसलें। ऐसा करने से साग की पत्तियों पर लगी हुई मिट्टी और गंदगी साफ हो जाती है। मास्टर शेफ पंकज इस पानी को फेंकने की सलाह नहीं देती है। शेफ कहती हैं कि ऐसा करने से पानी में मौजूद मिट्टी दोबारा पत्तों पर चिपक जाएगी और साग पकाने के बाद आपको उसे खाते समय किरकिरापन महसूस होगा। ऐसे में साग को धोते समय उसे हमेशा हाथ से लिफ्ट अप करेंगे। इस टिप को फॉलो करने से साग में मौजूद मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाएगी।

