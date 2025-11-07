चिकन या मटन बनाते समय आखिर क्यों नींबू या दही से किया जाता है मैरिनेट? जानते हैं इसकी वजह

संक्षेप: Cooking Tips: जब भी नॉनवेज घर में बन रहा हो तो फि वो चाहे चिकन हो या मटन उसे हमेशा मम्मी नींबू या दही लपेटकर जरूर रख देती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है। अगर नहीं तो आज जरूर जान लें। अगली बार से नॉनवेज का स्वाद बढ़ जाएगा।

कुकिंग के छोटे-छोटे टिप्स हमेशा खाने को टेस्टी और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। खासतौर पर जब नॉनवेज कुक किया जाता है तो उसमे छोटी टिप्स काफी काम ही होती है। जैसे विनेगर या नींबू का यूज। जब भी चिकन, मटन या फिश पकाना हो तो खट्टी चीजों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये क्यों जरूरी होता है? अगर अभी तक नहीं जानतीं तो जान लें। इससे आपके मीट का स्वाद हमेशा बढ़कर आएगा।

मीट धोने के लिए विनेगर का इस्तेमाल सबसे पहले तो चिकन या मटन जैसे किसी भी मीट को धोने के बाद विनेगर वाले पानी में पांच से दस मिनट के लिए भिगो दिया जाता है। इसके लिए किसी बर्तन में पानी भरकर उसमे मीट की क्वांटिटी के हिसाब से 10 से 20 मिली व्हाइट विनेगर मिला दिया जाता है। फिर इसमे चिकन, मटन को भिगो दिया जाता है और फिर रगड़कर साफ कर देते हैं। विनेगर में भिगोने से मीट पर जमा बैक्टीरिया को साफ करने में मदद मिलती है। जिससे नॉनवेज फूड की वजह से फैलने वाले कंटामिनेशन को रोका जा सकता है। ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।