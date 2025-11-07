Hindustan Hindi News
चिकन या मटन बनाते समय आखिर क्यों नींबू या दही से किया जाता है मैरिनेट? जानते हैं इसकी वजह

संक्षेप: Cooking Tips: जब भी नॉनवेज घर में बन रहा हो तो फि वो चाहे चिकन हो या मटन उसे हमेशा मम्मी नींबू या दही लपेटकर जरूर रख देती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है। अगर नहीं तो आज जरूर जान लें। अगली बार से नॉनवेज का स्वाद बढ़ जाएगा।

Fri, 7 Nov 2025 09:00 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
कुकिंग के छोटे-छोटे टिप्स हमेशा खाने को टेस्टी और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। खासतौर पर जब नॉनवेज कुक किया जाता है तो उसमे छोटी टिप्स काफी काम ही होती है। जैसे विनेगर या नींबू का यूज। जब भी चिकन, मटन या फिश पकाना हो तो खट्टी चीजों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये क्यों जरूरी होता है? अगर अभी तक नहीं जानतीं तो जान लें। इससे आपके मीट का स्वाद हमेशा बढ़कर आएगा।

मीट धोने के लिए विनेगर का इस्तेमाल

सबसे पहले तो चिकन या मटन जैसे किसी भी मीट को धोने के बाद विनेगर वाले पानी में पांच से दस मिनट के लिए भिगो दिया जाता है। इसके लिए किसी बर्तन में पानी भरकर उसमे मीट की क्वांटिटी के हिसाब से 10 से 20 मिली व्हाइट विनेगर मिला दिया जाता है। फिर इसमे चिकन, मटन को भिगो दिया जाता है और फिर रगड़कर साफ कर देते हैं। विनेगर में भिगोने से मीट पर जमा बैक्टीरिया को साफ करने में मदद मिलती है। जिससे नॉनवेज फूड की वजह से फैलने वाले कंटामिनेशन को रोका जा सकता है। ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।

विनेगर, नींबू या दही से क्यों करते हैं मैरिनेट

चिकन, मटन या फिर फिश को पहले कुछ देर के लिए व्हाइट विनेगर, नींबू या फिर दही से जरूर मैरिनेट करते हैं। इनमे से क्या यूज करना है, अक्सर ये बाकी इंग्रीडिएंट और डिश पर निर्भर करता है। आमतौर पर लोग नींबू या दही से मैरिनेट करते हैं। लेकिन अगर टेस्ट ज्यादा चाहिए होता है तो काफी बार व्हाइट विनेगर से भी मैरिनेट किया जाता है। दरअसल खट्टे एसिडिक प्रॉपर्टी वाले इन चीजों को मीट पर लगाकर रख देने से इसके एसिडिक तत्व मीट के प्रोटीन को तोड़ देते हैं। जिससे चिकन, मटन में मसाले का स्वाद आसानी से अब्जॉर्ब हो सके। साथ ही मीट सॉफ्ट हो जाता है और चूंकि इसका प्रोटीन टूट जाता है इसलिए ये आसानी से कुक हो जाते हैं और जूसी लगते हैं। और, खाने में टेस्ट आता है। अगर कुकिंग से पहले चिकन, मटन जैसे मीट को मैरिनेट नहीं किया जाएगा तो इसमे मसालों का कोई फ्लेवर नहीं आएगा और ना ही नमक ही पता चलेगा। साथ ही इसे पकाना भी काफी मुश्किल और टाइम लगने वाला प्रोसेस बन जाएगा इसलिए नॉनवेज को टेस्टी बनाने के लिए इसे नींबू, दही या फिर विनेगर से मैरिनेट जरूर करते हैं।

