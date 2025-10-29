kitchen hacks: अंडे उबाल रहीं या आलू, नींबू का टुकड़ा डालने के फायदे जरूर जान लें

संक्षेप: Kitchen Hacks: काफी सारी महिलाएं जब भी अंडा उबालती हैं या फिर आलू उबालती हैं तो उसमे नींबू का छिलका या एक टुकड़ा नींबू का डाल देती है। इसे डालने के फायदे अगर जान लेंगी तो आप भी हर बार आलू या अंडा उबालते समय इस काम को दोहराएंगी।

काफी सारे लोग अंडा या फिर आलू उबालते वक्त उसमे छोटा सा टुकड़ा नींबू का डाल देते हैं। ये टुकड़ा अंडे और आलू उबलने के लिए डाल देने पर कई सारे काम को आसान बना देता है। छोटा सा किचन हैक बड़े काम का है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो अगर भी सोच रही हैं कि आखिर नींबू डालने का क्या फायदा है। तो जरूर जान लें कि आखिर कुछ लोग आलू और अंडा उबलते वक्त उसमे नींबू या नींबू का छिलका क्यों डालते हैं।

अंडा उबालते वक्त नींबू डालने का फायदा जब भी अंडा उबाल रही हों तो उसमे एक छोटा टुकड़ा नींबू या फिर रस निचोड़े हुए नींबू के छिलके को डाल दें। ऐसा करने से अंडे को उबालने के बाद छिलना आसान हो जाता है। अंडे के छिलके आसानी से उतर जाते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को अंडे से बदबू आती है। उन्हें उबालते वक्त छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल देना चाहिए। ऐसा करने से अंडे से आनी वाली स्मैल दूर हो जाती है और साथ ही अंडे उबलते समय फूटते हैं नही हैं। तो एक साथ तीन फायदों के लिए ज्यादातर लोग अंडे उबालते वक्त नींबू का टुकड़ा डाल देते हैं।