गुलाब के फूलों से बनाकर रख लें गुलकंद, आने वाली गर्मियों में आएगा काम
How to make gulkand at home with rose petals: घर में ढेर सारे गुलाब के फूल रखे हैं और यूं हीं सूखे जा रहे। तो इन फूलों का स्मार्ट यूज करें। इन्हें फेंकने की बजाय सारी पंखुड़ियों को धोकर इनसे आयुर्वेदिक गुलकंद तैयार करके रख लें। जिसे आप कई डिश का टेस्ट बढ़ाने में इस्तेमाल करें या बनाएं माउथ फ्रेशनर।
घर में ढेर सारे गुलाब के फूल इकट्ठे हो गए हैं और आप इन सुंदर फूलों को इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो इनसे गुलकंद तैयार करके रख लें। जो आने वाली गर्मियों में आपके शरबत और डेजर्ट में महक और स्वाद को बढाएंगे। यहीं नहीं होली के मौके पर आप इन गुलकंद से टेस्टी लड्डू या गुझिया भी तैयार कर सकती हैं। तो बस इस तरह बनाकर रख लें गुलकंद।
गुलकंद बनाने का तरीका
- गुलकंद बनाने के लिए चाहिए होता है गुलाब की पंखुड़ियां, मिश्री, दो चम्मच सौंफ और एक चम्मच इलायची का पाउडर। और साथ में कांच का जार।
- सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों से पत्ती, डंठल वगैरह निकालकर बिल्कुल अलग कर दें।
- अब गुलाब की पंखुड़ियों को धो लें। धोने के लिए किसी बड़े बर्तन में पानी लें और उसमे पंखुड़ियों को डालकर धोएं और निकालकर किसी साफ कपड़े पर बिछा दें।
- फिर इसे अच्छी तरह से सूख जाने दें। जिससे कि पंखुड़ियों में पानी का अंश ना रह जाए। अगर पानी होगा तो गुलकंद खराब हो जाएगा।
- मिश्री को मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लें।
- बस किसी कांच के जार में गुलाब की पंखुड़ियों की एक लेयर बिछाएं।
- उसके ऊपर मिश्री की एक लेयर बिछाएं।
- इसी तरह से फिर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाएं और फिर मिश्री की लेयर बिछाएं। इन लेयर के बीच में थोड़े दाने सौंफ के डालें।
- फिर दूसरी लेयर में इलायची पाउडर डालें।
- इसी तरह से सारी लेयर में सौंफ और इलायची पाउडर को भी डालते चलें।
- फिर किसी साफ सूखे कॉटन के कपड़े से ढंक दें।
- करीब आठ दिन तक इसे धूप में रखें। इतने दिनों में गुलकंद अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब ढक्कन लगाकर इसे रख दें।
- गुलकंद को अपच और पेट की गर्मी में खाना फायदेमंद होता है।
- वहीं आप चाहें तो गुलकंद को होली में बनने वाली गुझिया में डालकर फ्लेवर को बढ़ा सकते हैं। यहीं नहीं आप इनसे सिंपली पान में मिलाकर माउथ फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।