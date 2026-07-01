नींबू के सूखे छिलके भी आएंगे काम! बचाकर रख लिया तो स्किन से लेकर घर की सुंदरता बढ़ाएंगे
Use Dry Lemon Powder: नींबू के छिलके रखे-रखे सूख जाता है तो इन छिलकों को फेंके नहीं पाउडर बनाकर इन कामों में यूज करें। खाने का स्वाद से लेकर सुंदरता बढ़ाने, घर की सफाई और महक फैलाने में मदद करेगा।
नींबू के छिलके का तो कई इस्तेमाल बताया जाता है। लेकिन ये छिलके अगर सूख गए हों तो काफी सारे लोग इन्हें फेंक देते हैं। जबकि सूखे छिलके भी बड़े काम आते हैं। आप इनकी मदद से घर की सफाई के साथ ही स्किन की सुंदरता और खाने का टेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। काफी सारे घरों में नींबू के छिलके यूज कर स्टोर तो किये जाते हैं। लेकिन ये रखे-रखे सूख जाते हैं और फिर इसका सही यूज समझ ही नहीं आता, तो लोग इसे फेंक देते हैं।। लेकिन ड्राई लेमन पील यूज करने के ये 3 तरीके बेहद काम के हैं और इन्हें नोट कर जरूर रख लें।
सूखे नींबू के छिलके कैसे करें स्टोर
नींबू के छिलके रस निकालने के बाद रखे-रखे सूख रहे तो उन्हें उन्हें धूप में डाल कर अच्छी तरह से सुखा लें। जब ये छिलके पूरी तरह से सूख जाए तो इन्हें बटोरकर ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर बना लें। बस ये लेमन पील पाउडर आपके कई काम में आ सकता है। अगर आप इसे खाने की चीजों में यूज करना चाहती है तो छलनी की मदद से छानकर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। जिससे बारीक पाउडर और उसकी महक दोनों बरकरार रहें।
किचन में यूज करने का तरीका
ड्राई लेमन पील पाउडर को किचन में एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। ये पाउडर आपकी ग्रीन टी, ब्लैक टी को रिफ्रेशिंग टेस्ट देगी। यहां तक कि ग्रिल्ड वेजिटेबल्स में डालकर टेस्ट को इनहैंस किया जा सकता है।
लेमन पाउडर नमक के साथ मिलाकर साइट्रस लेमन सॉल्ट बनाकर तैयार किया जा सकता है।
स्किन को निखारेगा
नींबू के छिलके को पीसकर रख लें तो ये नेचुरल स्क्रब का काम करेगा। विटामिन सी से रिच ये छिलका बेसन और दही के साथ मिलाकर फेस पैक बनाएं और चेहरे पर लगाएं। ये डेड स्किन को निकालने के साथ ही चेहरे पर चमक लाने में भी मदद करेगा।
कोकोनट ऑयल और शुगर के साथ लेमन पील पाउडर को मिलाकर बॉडी स्क्रब बनाकर रख लें। टैनिंग दूर करने में मदद करेगी।
घर को महकाए और चमकाएगी
घर में नेचुरल फ्रेश स्मेल चाहती हैं तो इसे किसी पोटली में बांधकर फ्रिज, आलमारी या किचन के कबर्ड में रख दें. बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर नींबू के छिलके के पाउडर से क्लीनिंग पाउडर बनाकर रेडी करें। ये पाउडर लकड़ी के बर्तन, बेलन, चॉपिंग बोर्ड साफ करने के साथ ही तांबे और स्टील के बर्तन को चमकाने में भी मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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