मां लक्ष्मी को करना है खुश तो दिवाली पर इन 6 चीजों का भोग जरूर लगाएं

संक्षेप: 6 Bhog to please maa Laxmi on Diwali 2025: दिवाली की पूजा में लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। दोनों को भोग में अति प्रिय चीजें चढ़ाते हैं। जैसे मां लक्ष्मी को खुश करना है तो उन्हें इन 6 चीजों को जरूर भोग में चढ़ाएं।

दिवाली के दिन मां लक्ष्मी-गणेश की पूजा एक साथ होती है। जिसमे दोनों के प्रिय भोग, फूल-फल चढ़ाने का नियम होता है। खासतौर पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं। दिवाली पर चावल और धान के साथ चीनी से बनी इन चीजों को चढ़ाने की मान्यता काफी पुरानी है और इसका सीधा संबंध समानता से है। जिससे कि अमीर और गरीब सब मां लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकें। ये भोग दिवाली की पूजा में जरूर चढ़ते हैं। जानें मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए कौन से भोग जरूर लगाए जाते हैं।

धान का लावा मां लक्ष्मी को वैसे तो सफेद खाने की चीजें प्रिय हैं। इसलिए भोग में सफेद चीजें ही चढ़ाते हैं। लेकिन धान से बना लावा अति प्रिय होता है और इसके बिना मां लक्ष्मी का भोग अधूरा माना जाता है। इसलिए दिवाली की पूजा से पहले ही धान के लावे को खरीदकर रख लें।

मखाना मां लक्ष्मी का प्रिय पुष्प कमल है। इसीलिए दिवाली की पूजा में कमल के फूल के साथ कमल गट्टे को भी अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही मां को भोग लगाने के लिए कमल के फलों से बने मखाने को भी मां को जरूर भोग में चढ़ाना चाहिए। इससे मां अति प्रसन्न होती हैं।

बताशे खील के साथ बताशे देवी लक्ष्मी को जरूर चढ़ाते हैं। सारी मीठी चीजों में मां इस भोग से सबसे ज्यादा खुश होती हैं।

गट्टा और खिलौना यूपी के कई शहरों दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए चीनी से बनी खास तरह की मिठाई को चढ़ाने की परंपरा है। जिसे गट्टा या शुगर कैंडी या मार्शमैलो बोलते हैं। इसके साथ ही शुगर सिरप से बने खिलौने भी चढ़ाने की मान्यता है।

चावल से बनी चीजें दिवाली पर मां लक्ष्मी को धान के लावे के साथ ही चावल से बने चिवड़ा और लाई का भी भोग लगाने का नियम है।