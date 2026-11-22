शकरकंदी को घर पर खाने के लिए लोग उबाल देते हैं लेकिन इसका असली स्वाद रोस्ट करने पर ही आता है। ऐसे में मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी उर्फ दिव्येंदु शर्मा ने एक सिंपल हैक शेयर किया है जिससे आप घर पर मिनटों में रोस्टेड फ्लेवल शकरकंद तैयार कर सकते हैं।

दिव्येंदु शर्मा ने शकरकंदी भूनने के लिए बताया देसी हैक

सर्दियों के मौसम में गर्मागर्म भुनी हुई शकरकंदी खाने का मजा ही कुछ और होता है। बाजार में मिलने वाली कोयले पर भुनी शकरकंदी का स्वाद हर किसी को पसंद आता है। छिलका हटाते ही अंदर से नरम शकरकंदी की मिठास इसे खास बनाती है। लेकिन कई बार घर पर वैसा स्वाद मिल पाना आसान नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि घर पर रोस्ट करना कई बार लोगों को मुश्किल लगता है। इसलिए अधिकतर लोग इसे उबालकर खाते हैं। जिससे स्वाद अच्छा नहीं आता। ऐसे में एक्टर दिव्येंदु शर्मा द्वारा बताए शकरकंदी को रोस्ट करने के देसी हैक को आप अपना सकते हैं। उनका यह आइडिया उन लोगों के लिए खास है, जो बिना ज्यादा मेहनत और झंझट के घर पर रोस्टेड शकरकंदी का मजा लेना चाहते हैं। दिव्येंदु शर्मा का यह सिंपल किचन हैक रोजाना की कुकिंग को आसान बनाने के साथ खाने के शौकीनों के लिए भी दिलचस्प है। अगर आपको भी सर्दियों में शकरकंदी खाना पसंद है, तो उनका यह देसी जुगाड़ आपको जरूर पसंद आएगा।

क्या है शकरकंद रोस्ट करने का देसी हैक दिव्येंदू शर्मा ने आसान तरीके के बारे में बताया है। शकरकंद रोस्ट करने के लिए सबसे पहले शकरकंद को अच्छे से धो लें। फिर एक तवे को गर्म करें। इसके ऊपर सभी शकरकंदी रखें और फिर इनके ऊपर 3 से 4 चम्मच पानी डालें। अब इनके ऊपर एक पतीले को रखें। मीडियम आंच पर 25 से 30 मिनट के लिए इसे रखें। कुछ समय में रोस्टेड शकरकंदी तैयार हो जाएंगी।

गैंस की आंच पर भूने -अगर आपको कोयले पर भुनी शकरकंदी जैसा स्वाद पसंद है और आपके पास समय बहुत है तो गैस पर इसे रोस्ट कर सकते हैं।

-इसके लिए सबसे पहले शकरकंदी को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उस पर लगी मिट्टी निकल जाए।

-अब इसे कपड़े से पोंछकर अच्छी तरह सुखा लें।

-गैस पर रोस्टिंग जाली रखें और उसके ऊपर शकरकंदी रख दें।

-धीमी से मध्यम आंच पर इसे धीरे-धीरे चारों तरफ से भूनें।

-बीच-बीच में चिमटे की मदद से पलटते रहें, ताकि यह सभी तरफ से बराबर पक जाए।

-जब इसका छिलका हल्का सिकुड़ जाए और बाहर से भुना हुआ दिखने लगे, तो इसे उतार लें।

-कांटे या चाकू से चेक करें कि अंदर तक पक गई है या नहीं।

नमक में भूनें -अगर आपके पास ओवन या एयर फ्रायर नहीं है, तो मोटे नमक की मदद से भी शकरकंदी पका सकते हैं।

-इसके लिए लोहे की कड़ाही में मोटा नमक डालें।

-इसे धीमी आंच पर गर्म करें।

-धुली और सुखाई हुई शकरकंदी को नमक के ऊपर रखें।

-कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर पकाएं।

-बीच-बीच में शकरकंदी को पलटते रहें।

-कांटे से चेक करें कि यह अंदर तक नरम हुई है या नहीं।

-इस तरीके से शकरकंदी में अच्छी तरह गर्मी पहुंचती है और वह अंदर तक पकती है।