धनतेरस से लेकर भाईदूज में कौन से पकवान बनाने हैं, चुन लें यहां से मेन्यू

संक्षेप: Diwali 5 Days Celebration Food Menu: धनतेरस से लेकर दिवाली, भाई दूज पूरे पांच दिनों के त्योहार में पूजा-पाठ के साथ ही खानेपीने का भी दिन रहता है। हर दिन कुछ स्पेशल बनाना है तो इस फूड मेन्यू को जरूर नोट कर लें। जिसकी मदद से हर अलग पकवान बनाना आसान हो जाएगा।

Wed, 15 Oct 2025 06:02 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली का त्योहार पूरे 5 दिनों का होता है। हर दिन पूजा-पाठ से लेकर शॉपिंग का सिलसिला चलता है। ऐसे में खाने-पीने का भी सब लुत्फ उठाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने का दिल करता है। कभी ब्रेकफास्ट, ब्रंच स्पेशल होता है तो कभी लंच और कभी डिनर। जैसे दिवाली में लंच स्पेशल होता है तो वहीं धनतेरस पर आप डिनर को स्पेशल बना सकते हैं। वहीं भाईदूज पर कुछ स्पेशल ब्रंच तैयार करें। जिससे सब खा सकें। त्योहारों के दिन क्या बनाना है, इसकी तैयारी भी पहले से करके रखनी होती है। ऐसे में ये 5 डेज का मेन्यू आपकी हेल्प कर सकता है। जिसमे से आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने का आइडिया मिल जाएगा। तो बस देर ना करें और नोट कर लें ये 5 डेज का मैन्यू।

धनतेरस के पकवान

धनतेरस के दिन सुबह के समय खीर के साथ मीठे में बेसन का हलवा ट्राई कर सकती हैं। साथ ही लंच में दाल के भरवां पराठों के साथ स्पाइसी सब्जी बनाकर तैयार करें। शाम के समय टेस्टी स्नैक्स में खस्ता ओट्स मठरी तैयार करें और मसाला वाली चाय परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा।

नरक चतुर्दशी के पकवान

नरक चतुर्दशी पर बजरंगबली की पूजा होती है। इसलिए बूंदी के लड्डू या बूंदी तैयार करें। ये प्रसाद के रूप में बांटे। साथ ही भरवां मूंग की कचौड़ी तैयार करें। साथ ही मसालेदार आलू तैयार करें। नमकपारा या मुरुक्कू तैयार करें। ये स्नैक्स के लिए बढ़िया है।

दिवाली का लंच

दिवाली पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वेज और दही के कबाब तैयार करें। साथ ही लंच में नान रोटी या पूड़ी के साथ कड़ाही पनीर, सूखी मजेदार स्पाइसी सब्जी, रायता और मीठे में फिरनी तैयार करें। इन रेसिपी के साथ शाम में हॉट चॉकलेट मिल्क या क्रीमी कॉफी परोसें।

गोवर्धन पूजा

गोवर्धन पूजा के त्योहार में कढ़ी और पंचमेल सब्जी बनना तय है। इसके साथ आटे का हलवा और कुछ स्नैक्स ट्राई कर सकती हैं।

भाईदूज

भाई दूज पर लंच में लच्छा पराठा, शाही पनीर, दाल मखनी, जीरा राइस बनाएं। साथ ही भाई के लिए ब्रेड कलाकंद या ब्रेड शाही टुकड़ा बनाएं। जिसे खाकर सब मुंह मीठा करें।

Diwali

