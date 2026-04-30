बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर? शेफ से जानें कब क्या डालना है! भटूरे हों या केक, बनेंगे टेस्टी
बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके बीच काफी अंतर है। अगर गलती से भी आप इन्हें गलत डिश में डाल दें, तो पूरा स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए दोनों के बीच का अंतर और यूज समझना बेहद जरूरी है।
पकौड़े से ले कर केक बनाने तक बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल खूब होता है। हालांकि ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं और कई बार इनका मिलता-जुलता नाम भी कन्फ्यूज कर देता है। ऐसे में अक्सर समझ नहीं आता कि दोनों में भला फर्क क्या है। बेकिंग सोडा कब इस्तेमाल होता है और बेकिंग पाउडर कब डाला जाता है; ये बड़ी ही कॉमन कन्फ्यूजन है। अगर गलत जगह पर आप गलत चीज डाल दें, तो पूरी डिश का स्वाद और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए इनके बीच का बेसिक फर्क समझना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप केक, कचौड़ी, पकौड़े जैसी डिशेज अक्सर बनाती हैं। तो चलिए समझते हैं।
बेकिंग सोडा क्या होता है?
बेकिंग सोडा एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ये अपने आप काम नहीं करता, बल्कि इसे एक्टिव होने के लिए दही, नींबू और सिरके जैसी खट्टी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब ये इन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिससे बैटर फूलता है।
टिप: बेकिंग सोडा हमेशा बहुत थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करें। ज्यादा मात्रा में डालने से डिश में कड़वा और साबुन जैसा टेस्ट भी आ सकता है।
बेकिंग पाउडर के बारे में जानें
बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से पूरी तरह अलग होता है। ये अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी इसमें एसिड और बेस दोनों मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसमें अलग से कोई खट्टा इंग्रीडिएंट एड करने की जरूरत नहीं होती है। ये दूध या पानी से गीला होने पर या हीट के संपर्क में आने से अपना काम करता है।
कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए?
-इन दोनों के बीच का बेसिक फर्क जानकर आपको मोटा मोटा समझ आ ही गया होगा कि किस डिश में किस चीज का इस्तेमाल होगा। अगर आपकी डिश में नींबू, दही या सिरके जैसी खट्टी चीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालें। आमतौर पर पकौड़े, भटूरे और ढोकला जैसी डिशेज में हल्का सा मीठा सोडा डाला जाता है।
- वहीं अगर आप कपकेक, बिस्किट, ब्रेड, वॉफल्स और मफिन्स जैसी चीजें बना रही हैं; जिनमें कोई खट्टी चीज इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें।
काम की टिप
बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर देखने में बिल्कुल सेम होते हैं। इनका टेक्सचर भी लगभग एक जैसा ही होता है, जिस वजह पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन्हें अलग अलग कंटेनर में लेबल लगाकर रखें ताकि ये आपस में मिक्स ना हों। हमेशा रेसिपी के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल करें, खाने का स्वाद जबरदस्त आएगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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