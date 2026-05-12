10 फूड्स जिनकी नहीं होती एक्सपायरी डेट, कभी नहीं बदलता इनका टेस्ट

List of 10 foods that never expire: खाने की चीजें कभी ना कभी खराब हो जाती है। लेकिन जानकर आप हैरान हो सकते हैं लेकिन कुछ फूड्स ऐसे हैं जो सदियों तक खराब नहीं होते हैं। खाने के 10 फूड आइटम्स कभी एक्सपायर नहीं होते।

खाने वाली चीज है तो कभी ना कभी खराब हो ही जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ इनके टेस्ट, टेक्सचर, कलर और कई बार महक को खराब कर देते हैं। लेकिन कई फूड्स ऐसे हैं जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आमतौर पर जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं उन पर एक्सपायरी यानी खराब होने की डेट लिखी होती है। लेकिन फिर भी ये खाने की चीजें बिल्कुल नहीं बिगड़ती और इनका टेस्ट वैसा का वैसा ही बना रहता है। खासतौर पर ये 10 फूड्स ऐसे हैं जो कभी भी खराब नहीं होते और ना ही इनकी एक्सपायरी डेट होती है।

इंस्टेंट कॉफी अगर आप फ्रेश कॉफी खरीदते हैं तो उसकी महक जल्दी ही खत्म हो जाती है। लेकिन पैकेट में जो इंस्टेंट कॉफी मिलती रहती है उसकी खासियत है कि वो जल्दी खराब नहीं होती। इंस्टेंट कॉफी को कई प्रोसेस में तैयार किया जाता है। फ्रीज करने के बाद ड्राई किया जाता है और फिर इसके मॉइश्चर को रिमूव कर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोककर सील पैक करते हैं। जिससे ये सालों साल खराब नहीं होते हैं और पैक पर छपी डेट से ज्यादा भी इस्तेमाल होने लायक बची रहती है।

कॉर्नस्टार्च खाने की लिस्ट में कॉर्नस्टार्च भी शामिल है। इसमे बहुत ही कम मॉइश्चर होता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं पनपते। कॉर्नस्टार्ट में सीलन हो जाए तो गुठली बांध लेता है लेकिन इसका टेस्ट नहीं खराब होता। केवल टेक्सचर ही बिगड़ता है।

विनेगर विनेगर का नेचर एसिडिक होता है और अचार वगैरह में प्रिजरवेटिव्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुके। इसका लो pH हार्मफुल बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। अगर विनेगर पुराना हो जाए तो उसमे बुलबुले से बनने लगते हैं। जो कि हार्मलेस होते हैं। विनेगर नेचुरली फर्मेंट होता है लेकिन खराब नहीं होता।

सफेद चावल अगर आप सफेद चावल को सही तरीके से स्टोर करके रखें तो ये कभी खराब नहीं होते। चावल का टेस्ट कभी नहीं बिगड़ता उल्टे पुराने चावल को खाना डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। चावल सबसे लंबे टाइम तक स्टोर करने वाला फूड है।

चीनी चीनी को भी अगर मॉइश्चर से दूर रखा जाए और ये ड्राई जगह सही तरीके स्टोर रहे तो लंबे टाइम तक खराब नहीं होती। इसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। तभी तो फलों को प्रिजर्व करने के लिए जैम बनाया जाता है। चीनी इकट्ठा होकर कड़ी हो सकती है पुराने होने पर लेकिन आप इसे तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं।

नमक चीनी की तरह ही नमक भी कभी खराब नहीं होता, अगर इसे ड्राई प्लेस पर स्टोर किया जाए। नमक भी नेचुरल प्रिजरवेटिव की तरह काम करता है।

शहद मिलावट की दुनिया में असली शहद पहचानना मुश्किल है। लेकिन शहद अगर असली है तो वो कभी खराब नहीं होता। ऑर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट इजिप्ट की कब्रों में हजारों साल पुराने शहद के जार पाए थे जो पूरी तरह से खाने लायक कंडीशन में थे। शहद में मॉइश्चर की कम मात्रा, हाई शुगर कंस्ट्रेशन और नेचुरल एसिडिटी पाई जाती है। जो इसे आइडियल फूड बनाता है जिसमे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। पुराना होने पर शहद क्रिस्टलाइज हो जाता है लेकिन जैसे ही शहद को गर्म किया जाए तो ये दोबारा से स्मूद टेक्सचर में आ जाता है।

सूखे बीन्स सूखी दाल, चना, राजमा अगर ठीक से स्टोर करके रखे जाएं तो दशकों तक खराब नहीं होते।

मेपल सीरप मेपल सीरप की शीशी अगर खुली नहीं है तो इसे बंद करके आप सालों तक रख सकती हैं। ये खराब नहीं होते हैं। मेपल सीरप में नेचुरल हाई शुगर कंस्ट्रेशन होता है।