डार्लिंग-डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, सीखिए कैसे बनता है धुरंधर का फेमस मिल्क-सोडा
धुरंधर फिल्म में गौरव गेरा की सोडा की दुकान है। वह मजेदार स्टाइल में कस्टमर्स को बुलाते हैं। मूवी देखने वालों में उत्सुकता है और ये ड्रिंक वायरल हो रहा है। यहां जानें दूध और सोडा कैसे बनता है।
धुरंधर मूवी में पाकिस्तान के पहले सीन में गौरव गेरा सोडा बेचते दिखते हैं। वह ल्यारी के मार्केट में चिल्लाते हैं डार्लिंग-डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो पी लो आलम सोड़ा। हमजा का रोल निभा रहे रणवीर सिंह कोड पहचानते हैं और उनके समझ में आ जाता है कि यही दुकान है जहां उन्हें ठिकाना बनाना है। गौरव गेरा ने आलम दुकानदार का रोल निभाया है। उनकी शॉप पर दूध सोडा मिलता है जो कि भारत और पाकिस्तान के कई इलाकों में पिया जाता है। दूध और सोडा का कॉम्बिनेशन आपको अजीब लग सकता है लेकिन कुछ लोग बड़े चाव से पीते हैं। अब कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसकी रेसिपी सिखा रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं।
कैसे बनता है मिल्क सोडा
दूध सोडा बनाने के लिए बड़ी सी कढ़ाही में दूध गरम करते हैं। इसके बाद एक स्पेशल बर्तन में दूध निकालते हैं। फिर इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं। इसके बाद एक बर्तन में ठंडा पानी और बर्फ लेते हैं। फिर दूध वाले स्पेशल बर्तन को उस ठंडे पानी में घुमाया जाता है। ऐसे दूध ठंडा किया जाता है। इसमें अलग-अलग रंग और फ्लेवर का सोडा मिलाया जाता है। दूध और सोडा का कॉम्बो रिस्की है तो सोडा ध्यान से एक खास रेशयो में ही डाला जाता है।
एक्सपेरिमेंट से बना ड्रिंक
दूध सोडा काफी पुराना ड्रिंक है। जब सॉफ्ट ड्रिंक इतने कॉमन नहीं थे तो नॉर्थ इंडिया और पंजाब में ये ड्रिंक फेमस हुआ। दूध पर्याप्त मात्रा में था और नया-नया सोडा आया तो दुकानवालों ने एक्सपेरिमेंट किया और यह लोगों को पसंद आया।
पुराना है ये आइडिया
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दूध सोडा का ये आइडिया विक्टोरियन इंग्लैंड से आया है। कभी दूध और सोडा वहां हेल्दी ड्रिंक माने जाते थे। इस मिल्क सोडा के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। रमजान के वक्त भी यह ड्रिंक पुरानी दिल्ली और पाकिस्तान के इलाकों में सर्व की जाती है। दूध में लोग रुहआफजा मिलाकर भी सर्व करते हैं।
