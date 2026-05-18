घर की कढ़ी में चाहिए ढाबे वाला स्वाद? ये 1 मसाला पीसकर मिला दें, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग!
Dhaba Style Kadhi Tips: घर के कढ़ी चावल में वो ढाबे वाला स्वाद मिसिंग रहता है। तो चलिए आज आपके साथ एक सीक्रेट मसाला शेयर करते हैं, जिसे कढ़ी बनाते हुए मिला देंगी तो एकदम ढाबे वाला लाजवाब स्वाद आएगा।
गरमा-गरम कढ़ी चावल हर किसी के फेवरिट होते हैं। कढ़ी का हल्का खट्टा और तीखा स्वाद, साथ ही मुंह में घुलने वाली पकौड़ी खाने का मजा दोगुना कर देते हैं। खैर, घर वाली कढ़ी भी टेस्टी लगती है लेकिन अगर आपने ढाबे वाली कढ़ी खाई होगी, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही रहता है। उसमें से आने वाली खुशबू और फ्लेवर लाजवाब होते हैं। अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है कि ये ढाबे वाले भला कढ़ी में ऐसा कौन सा मसाला डालते हैं, जो कढ़ी इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए आज वही सीक्रेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। कढ़ी बनाते हुए आपको बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है और एक मसाला पीसकर एड करना है, वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनकर तैयार होगी।
कढ़ी के लिए बेसन-दही का घोल ऐसे बनाएं
कढ़ी बनाने की शुरुआत होती है दही और बेसन के घोल के साथ। इसकी कंसिस्टेंसी सही होना बेहद जरूरी होता है, तभी कढ़ी परफेक्ट बनती है। इसके लिए आपको खट्टी दही का इस्तेमाल करना है, अच्छा टेस्ट आता है। दही में थोड़ा सा बेसन मिलाएं और साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग और नमक मिलाकर एक पतला सा घोल तैयार कर लें।
ढाबे वाला सीक्रेट: कढ़ी के लिए सीक्रेट मसाला
घर वाली कढ़ी में बिल्कुल ढाबे वाला स्वाद चाहिए तो ये सीक्रेट मसाला जरूर बनाएं। इसके लिए आपको थोड़ी से भुनी हुई मूंगफली के दाने, ताजी हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और थोड़ा सा नमक डालकर किसी ओखली में कूट लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में दरदरा सा पीस सकते हैं। इसी मसाले से आपको कढ़ी छौंकनी है। बस थोड़ा सा तेल गर्म करें, उसमें ये मसाला डालकर अच्छे से भून लें। फिर बेसन और दही वाला घोल मिलाएं और उसे लगातार चलाते हुए पका लें।
ऐसे बनाएं मुंह में घुलने वाली पकौड़ी
एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली पकौड़ी बनाने के लिए बेसन में जरा सी हल्दी, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन डालकर घोल लें। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएं। सॉफ्ट पकौड़े बनाने की टिप्स ये है कि बैटर को कुछ देर लगातार फेंटे। इसे बैटर एकदम फूल जाएगा और पकौड़े भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। चाहें तो बैटर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा या ईनो भी मिला सकते हैं।
काम की टिप: पकौड़ी का बैटर परफेक्ट है या नहीं, इसे चेक करने के लिए जरा सा बैटर एक कटोरी पानी में डालकर चेक करें। अगर घोल ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये पूरी तरह तैयार है।
हरा धनिया डालकर सर्व करें
कढ़ी में पकौड़ी डालकर थोड़ी देर पकने दें। फिर ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया एड करें। गरमा-गरम कढ़ी बनकर तैयार है। इसे खिले-खिले चावल के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन लगता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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